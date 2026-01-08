Тепер все стало остаточно зрозумілим: чи готова Україна вивести війська з Донбасу

На сході України сформовано багаторівневу лінію оборони, покликану стримати подальше просування російських військ і прикрити ще не окуповані міста Донбасу. Це явно не є сигналом до того, що Київ готовий відставити ці рубежі та вивести війська з території Донецької області. Про це йдеться у публікації The Economist.

За даними видання, за останні місяці українська армія суттєво посилила фортифікаційні рубежі у регіоні. Йдеться не про розрізнені позиції, а про протяжну систему інженерних споруд, розраховану на відображення масштабних наступальних операцій. Ці лінії називають одним із ключових чинників стримування противника на найбільш складному ділянці фронту.

Як зазначає The Economist, ширина оборонних смуг місцями сягає 200 метрів. Вони включають кілька поясів колючого та протипіхотного дроту, протитанкові рови глибиною близько двох метрів та шириною до трьох метрів, а також насипи з вийнятого ґрунту, перетворені на захисні вали. У ряді районів додатково обладнано бетонні "зуби дракона", мінні поля та додаткові рови.

Командир батальйону безпілотників 44-ї механізованої бригади В'ячеслав Шутенко наголосив, що укріплені райони перебувають під постійним наглядом дронів, що різко знижує шанси противника на раптовий прорив. За його словами, без подібних рубежів ще 2022 року ситуація могла б скластися інакше – на користь РФ.

Водночас, журналісти вказують, що доля цих зміцнень може залежати від умов можливої мирної угоди. Москва наполягає на контролі над частиною Донецької області, яку не спромоглася захопити військовим шляхом. У Києві ідеї "буферної зони", що обговорюються, сприймають як ризик, здатний дозволити противнику обійти оборону.

Незважаючи на тиск, Покровськ і Мирноград залишаються ключовими вузлами української оборони і утримуються вже більше року, попри заяви РФ про швидке захоплення всього Донбасу.

