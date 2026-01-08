logo

BTC/USD

90443

ETH/USD

3124.42

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Теперь все стало окончательно ясно: готова ли Украина вывести войска из Донбасса
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь все стало окончательно ясно: готова ли Украина вывести войска из Донбасса

Многоуровневые рубежи шириной до 200 метров должны остановить продвижение войск РФ и защитить ключевые города Донбасса

8 января 2026, 08:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На востоке Украины сформирована многоуровневая линия обороны, призванная сдержать дальнейшее продвижение российских войск и прикрыть еще не оккупированные города Донбасса. Это явно не есть сигналом к тому, что Киев готов отставить эти рубежи и вывести войска из территории Донецкой области. Об этом говорится в публикации "The Economist".

Теперь все стало окончательно ясно: готова ли Украина вывести войска из Донбасса

ВСУ. Фото: из открытых источников

По данным издания, за последние месяцы украинская армия существенно усилила фортификационные рубежи в регионе. Речь идет не о разрозненных позициях, а о протяженной системе инженерных сооружений, рассчитанной на отражение масштабных наступательных операций. Эти линии уже называют одним из ключевых факторов сдерживания противника на наиболее сложном участке фронта.

Как отмечает The Economist, ширина оборонительных полос местами достигает 200 метров. Они включают несколько поясов колючей и противопехотной проволоки, противотанковые рвы глубиной около двух метров и шириной до трех метров, а также насыпи из вынутого грунта, превращенные в защитные валы. В ряде районов дополнительно оборудованы бетонные "зубы дракона", минные поля и дополнительные рвы.

Командир батальона беспилотников 44-й механизированной бригады Вячеслав Шутенко подчеркнул, что укрепленные районы находятся под постоянным наблюдением дронов, что резко снижает шансы противника на внезапный прорыв. По его словам, без подобных рубежей еще в 2022 году ситуация могла бы сложиться иначе – в пользу РФ.

В то же время журналисты указывают, что судьба этих укреплений может зависеть от условий возможного мирного соглашения. Москва настаивает на контроле над частью Донецкой области, которую не смогла захватить военным путем. В Киеве обсуждаемые идеи "буферной зоны" воспринимают как риск, способный позволить противнику обойти оборону.

Несмотря на давление, Покровск и Мирноград остаются ключевыми узлами украинской обороны и удерживаются уже более года, вопреки заявлениям РФ о скором захвате всего Донбасса.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продвинулись в районах двух населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый аналитический канал "DeepState".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.economist.com/europe/2026/01/07/ukraine-now-has-the-fortress-belt-it-wishes-it-had-in-2022
Теги:

Новости

Все новости