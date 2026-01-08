На востоке Украины сформирована многоуровневая линия обороны, призванная сдержать дальнейшее продвижение российских войск и прикрыть еще не оккупированные города Донбасса. Это явно не есть сигналом к тому, что Киев готов отставить эти рубежи и вывести войска из территории Донецкой области. Об этом говорится в публикации "The Economist".

ВСУ. Фото: из открытых источников

По данным издания, за последние месяцы украинская армия существенно усилила фортификационные рубежи в регионе. Речь идет не о разрозненных позициях, а о протяженной системе инженерных сооружений, рассчитанной на отражение масштабных наступательных операций. Эти линии уже называют одним из ключевых факторов сдерживания противника на наиболее сложном участке фронта.

Как отмечает The Economist, ширина оборонительных полос местами достигает 200 метров. Они включают несколько поясов колючей и противопехотной проволоки, противотанковые рвы глубиной около двух метров и шириной до трех метров, а также насыпи из вынутого грунта, превращенные в защитные валы. В ряде районов дополнительно оборудованы бетонные "зубы дракона", минные поля и дополнительные рвы.

Командир батальона беспилотников 44-й механизированной бригады Вячеслав Шутенко подчеркнул, что укрепленные районы находятся под постоянным наблюдением дронов, что резко снижает шансы противника на внезапный прорыв. По его словам, без подобных рубежей еще в 2022 году ситуация могла бы сложиться иначе – в пользу РФ.

В то же время журналисты указывают, что судьба этих укреплений может зависеть от условий возможного мирного соглашения. Москва настаивает на контроле над частью Донецкой области, которую не смогла захватить военным путем. В Киеве обсуждаемые идеи "буферной зоны" воспринимают как риск, способный позволить противнику обойти оборону.

Несмотря на давление, Покровск и Мирноград остаются ключевыми узлами украинской обороны и удерживаются уже более года, вопреки заявлениям РФ о скором захвате всего Донбасса.

