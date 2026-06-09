Тепер війна остаточно перейде у Росію: названо шокуючу кількість ракет, які полетять з України

Україна нарощує власне виробництво озброєння, щоб мати змогу ефективно реагувати на регулярні масовані атаки з боку Росії. Наразі співвідношення сил залишається нерівним: українські військові застосовують приблизно вдвічі менше засобів ураження, ніж російська армія, однак у планах — поступове вирівнювання цих показників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії, що відбулася у Таллінні.

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Глава держави навів актуальні дані щодо інтенсивності російських атак і наявних можливостей української сторони. За його словами, Росія щодня здійснює масштабні удари по території України, використовуючи значну кількість безпілотників і ракет.

"Росія б’є по нам здебільшого близько від 650 дронів і від 35 до 100 ракет за день. Ми відповідаємо і, звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів. Але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо. Ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що нарощування українських можливостей у сфері далекобійних та ударних засобів має не лише військове, а й психологічне значення для противника. На його думку, зміна балансу сил вплине на сприйняття війни всередині Росії.

"Звичайно, Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів і ракет, то вони відчують цю війну так, як її відчуваємо ми. Але вони відчують її вдома", — підсумував глава держави.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко скептично оцінює можливість завершення активної фази війни в Україні до кінця поточного року. У коментарі для LIGA.net він зазначив, що підстав для такого оптимістичного сценарію наразі немає