Теперь война окончательно перейдет в Россию: названо шокирующее количество ракет, которые улетят из Украины

Украина наращивает собственное производство вооружения, чтобы эффективно реагировать на регулярные массированные атаки со стороны России. Соотношение сил остается неравным: украинские военные применяют примерно вдвое меньше средств поражения, чем российская армия, однако в планах — постепенное выравнивание этих показателей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время состоявшейся в Таллине совместной пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

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Глава государства привел актуальные данные по интенсивности российских атак и имеющимся возможностям украинской стороны. По его словам, Россия ежедневно совершает масштабные удары по территории Украины, используя значительное количество беспилотников и ракет.

"Россия бьет по нам в основном около от 650 дронов и от 35 до 100 ракет в день. Мы отвечаем и, конечно, сейчас у нас нет такого же количества средств. Но у нас есть 300-350 средств, которые мы применяем. Мы выйдем на то количество, которое позволит нам соответствовать им в полной мере", — отметил Владимир.

Президент подчеркнул, что наращивание украинских возможностей в сфере дальнобойных и ударных средств имеет не только военное, но и психологическое значение для противника. По его мнению, изменение баланса сил повлияет на восприятие войны внутри России.

"Конечно, Россия понимает, что если будет 600 дронов и ракет, то они ощутят эту войну так, как ее чувствуем мы. Но они ощутят ее дома", — подытожил глава государства.

Портал "Комментарии" уже писал , что бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко скептически оценивает возможность завершения активной фазы войны в Украине до конца текущего года. В комментарии для LIGA.net он отметил, что оснований для такого оптимистического сценария пока нет