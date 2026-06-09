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Теперь война окончательно перейдет в Россию: названо шокирующее количество ракет, которые улетят из Украины

Украина намерена нарастить свои ударные возможности для адекватного ответа на обстрелы РФ

9 июня 2026, 18:55
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Клименко Елена

Украина наращивает собственное производство вооружения, чтобы эффективно реагировать на регулярные массированные атаки со стороны России. Соотношение сил остается неравным: украинские военные применяют примерно вдвое меньше средств поражения, чем российская армия, однако в планах — постепенное выравнивание этих показателей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время состоявшейся в Таллине совместной пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

Теперь война окончательно перейдет в Россию: названо шокирующее количество ракет, которые улетят из Украины

Фото: из открытых источников

Глава государства привел актуальные данные по интенсивности российских атак и имеющимся возможностям украинской стороны. По его словам, Россия ежедневно совершает масштабные удары по территории Украины, используя значительное количество беспилотников и ракет.  

"Россия бьет по нам в основном около от 650 дронов и от 35 до 100 ракет в день. Мы отвечаем и, конечно, сейчас у нас нет такого же количества средств. Но у нас есть 300-350 средств, которые мы применяем. Мы выйдем на то количество, которое позволит нам соответствовать им в полной мере", — отметил Владимир.

Президент подчеркнул, что наращивание украинских возможностей в сфере дальнобойных и ударных средств имеет не только военное, но и психологическое значение для противника. По его мнению, изменение баланса сил повлияет на восприятие войны внутри России.  

"Конечно, Россия понимает, что если будет 600 дронов и ракет, то они ощутят эту войну так, как ее чувствуем мы. Но они ощутят ее дома", — подытожил глава государства.

Портал "Комментарии" уже писал , что бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко скептически оценивает возможность завершения активной фазы войны в Украине до конца текущего года. В комментарии для LIGA.net он отметил, что оснований для такого оптимистического сценария пока нет



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