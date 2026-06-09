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Чи можливе закінчення гарячої фази війни до кінця року: українців ошелешили тривожним прогнозом

На думку дипломата, Китай виграє від нинішнього стану справ, оскільки вплив РФ на нього зменшується, а залежність зростає

9 червня 2026, 18:05
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Клименко Елена

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко скептично оцінює можливість завершення активної фази війни в Україні до кінця поточного року. У коментарі для LIGA.net він зазначив, що підстав для такого оптимістичного сценарію наразі немає.

Чи можливе закінчення гарячої фази війни до кінця року: українців ошелешили тривожним прогнозом

Фото: з відкритих джерел

На думку дипломата, малоймовірно, що Китай чинитиме реальний тиск на Росію з метою припинення бойових дій. Навпаки, існуюча ситуація виглядає вигідною для Пекіна, оскільки Москва дедалі більше економічно та політично залежить від КНР. Це, у свою чергу, дає Китаю додаткові інструменти впливу на російське керівництво та посилює його позиції у двосторонніх відносинах.

Огризко вважає, що Китай не має мотивації змінювати сформований баланс або послаблювати позиції Кремля, фактично "рятуючи" російського лідера від наслідків війни. Дипломат ставить під сумнів ідею зовнішнього впливу на завершення конфлікту, зазначаючи: "Якщо Китай справді так активно і позитивно впливає, то чому нас продовжують постійно обстрілювати?".

Окремо колишній очільник МЗС висловився щодо ролі Сполучених Штатів. Він не бачить ознак того, що Вашингтон знайшов дієвий механізм тиску на Росію, який би змінив її поведінку. Водночас, за його спостереженнями, позиція американського політичного керівництва змінюється. Зокрема, риторика Дональда Трампа, за словами Огризка, стала менш критичною до України та більше зосередженою на аналізі українського військового досвіду.

Дипломат також звернув увагу на суперечності у підходах: якщо США дійсно переймають український досвід і продовжують підтримку, то виникає питання, чому до Києва висуваються додаткові вимоги, тоді як подібні вимоги до Москви не дають результату.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський підкреслив, що для ефективного захисту Європи Україна має стати членом НАТО. Про це глава держави заявив під час спілкування з представниками медіа на спільній зустрічі з лідерами країн Північної Європи та Балтії.



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