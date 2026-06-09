Возможно ли окончание горячей фазы войны до конца года: украинцев ошарашили тревожным прогнозом

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко оценивает скептически возможность завершения активной фазы войны в Украине до конца текущего года. В комментарии для LIGA.net он отметил, что оснований для такого оптимистического сценария пока нет.

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По мнению дипломата, маловероятно, что Китай будет оказывать реальное давление на Россию с целью прекращения боевых действий. Напротив, существующая ситуация выглядит выгодной для Пекина, поскольку Москва все более экономически и политически зависит от КНР. Это, в свою очередь, дает Китаю дополнительные инструменты влияния на российское руководство и усугубляет его позиции в двусторонних отношениях.

Огрызко считает, что у Китая нет мотивации изменять сложившийся баланс или ослаблять позиции Кремля, фактически "избавляя" российского лидера от последствий войны. Дипломат подвергает сомнению идею внешнего влияния на завершение конфликта, отмечая: "Если Китай действительно так активно и положительно влияет, то почему нас продолжают постоянно обстреливать?".

Отдельно бывший глава МИД высказался о роли Соединенных Штатов. Он не видит признаков того, что Вашингтон нашел действенный механизм давления на Россию, который изменил бы ее поведение. В то же время, по его наблюдениям, позиция американского политического руководства меняется. В частности, риторика Дональда Трампа, по словам Огрызко, стала менее критической для Украины и более сосредоточенной на анализе украинского военного опыта.

Дипломат также обратил внимание на противоречия в подходах: если США действительно перенимают украинский опыт и продолжают поддержку, то возникает вопрос, почему в Киев выдвигаются дополнительные требования, в то время как подобные требования к Москве не дают результата.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для эффективной защиты Европы Украина должна стать членом НАТО. Об этом глава государства заявил во время общения с представителями СМИ на совместной встрече с лидерами стран Северной Европы и Балтии.