Тепер ударів «Шахедами» поменшає: яку зброю Україна вже вивела на фронт
Тепер ударів «Шахедами» поменшає: яку зброю Україна вже вивела на фронт

Швидкість понад 300 км/год, висота до 6 кілометрів та захист від РЕБ: Київ показав нову зброю проти російських безпілотників

7 травня 2026, 15:31
Кравцев Сергей

Україна презентувала новий реактивний дрон-перехоплювач "Чаклун", який уже використовується для знищення російських безпілотників. Новинку продемонстрували на міжнародній оборонній виставці SAHA 2026, повідомляє Army Recognition.

Дрон Чаклун. Фото: з відкритих джерел

За даними розробників, "Чаклун" призначений для перехоплення розвідувальних БПЛА та ударних дронів типу "Шахед". Новий апарат фактично зайняв проміжну нішу між FPV-перехоплювачами та класичними системами протиповітряної оборони.

Головна особливість дрону – турбореактивний двигун, який дозволяє йому розвивати швидкість до 320 кілометрів на годину. Крейсерська швидкість становить близько 220 км/год, що робить апарат значно швидшим за більшість звичайних безпілотників.

"Чаклун" запускається з катапульти і здатний працювати на висоті до 6000 метрів. Радіус дії досягає 30 кілометрів при використанні разом із радарами класу RADA. Тривалість польоту – до 40 хвилин, що дозволяє використовувати дрон для оперативного захисту об'єктів критичної інфраструктури та ділянок фронту.

Особливу увагу розробники приділили стійкості до радіоелектронної боротьби. Апарат підтримує одночасно цифровий та аналоговий зв'язок, завдяки чому здатний зберігати керування навіть в умовах активного придушення сигналу.

На тлі постійних атак російських дронів Україна активно нарощує власні технології повітряного перехоплення. Експерти зазначають, що поява таких систем може суттєво змінити тактику боротьби з масованими нальотами безпілотників та знизити навантаження на дорогі системи ППО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — головний логістичний центр Міноборони РФ у вогні: деталі атаки ЗСУ.



Джерело: https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2026/ukraines-chaklun-jet-interceptor-could-change-how-nato-stops-russian-drone-attacks
