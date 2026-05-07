Теперь ударов «Шахедами» станет меньше: какое оружие Украина уже вывела на фронт

Украина представила новый реактивный дрон-перехватчик "Чаклун", который уже используется для уничтожения российских беспилотников. Новинку продемонстрировали на международной оборонной выставке SAHA 2026, сообщает Army Recognition.

По данным разработчиков, "Чаклун" предназначен для перехвата разведывательных БПЛА и ударных дронов типа "Шахед". Новый аппарат фактически занял промежуточную нишу между FPV-перехватчиками и классическими системами противовоздушной обороны.

Главная особенность дрона – турбореактивный двигатель, который позволяет ему развивать скорость до 320 километров в час. Крейсерская скорость составляет около 220 км/ч, что делает аппарат значительно быстрее большинства обычных беспилотников.

"Чаклун" запускается с катапульты и способен работать на высоте до 6000 метров. Радиус действия достигает 30 километров при использовании совместно с радарами класса RADA. Продолжительность полета – до 40 минут, что позволяет использовать дрон для оперативной защиты объектов критической инфраструктуры и участков фронта.

Особое внимание разработчики уделили устойчивости к радиоэлектронной борьбе. Аппарат поддерживает одновременно цифровую и аналоговую связь, благодаря чему способен сохранять управление даже в условиях активного подавления сигнала.

На фоне постоянных атак российских дронов Украина активно наращивает собственные технологии воздушного перехвата. Эксперты отмечают, что появление таких систем может существенно изменить тактику борьбы с массированными налетами беспилотников и снизить нагрузку на дорогостоящие системы ПВО.

