Тепер Трамп остаточно прозрів: названо причину, чому тепер війна в Україні стане пеклом для Кремля

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, після чого відбулися контакти з представниками американської адміністрації Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Однією з головних тем переговорів стало завершення війни та подальша підтримка України.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Вашингтон продовжує активний діалог із Києвом, тоді як перспектив для змістовних переговорів із Москвою наразі не бачить. За його словами, американська сторона дедалі чіткіше усвідомлює, що Кремль не готовий до реального мирного процесу.

Подоляк наголосив, що у команді Дональда Трампа вже змінилося ставлення до Росії. Якщо раніше існували сподівання на можливість домовленостей із Володимиром Путіним, то тепер таких ілюзій практично не залишилося.

"Домовитися з Путіним неможливо. Переговорний трек можна відкрити будь-коли, але лише тоді, коли Росія буде до цього готова. Підготувати її можна тільки жорсткими санкціями, технологічними обмеженнями та підтримкою України", – заявив Подоляк.

В Офісі президента зазначають, що саме посилення економічного й військового тиску може змусити Кремль змінити свою позицію. Серед можливих кроків обговорюється збільшення військової допомоги Україні, зокрема питання передачі ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot.

За словами Подоляка, Київ пропонує американській стороні реалістичний сценарій завершення війни, який поєднує дипломатичні механізми із жорстким санкційним тиском на Росію. Він додав, що шлях до переговорів залишається відкритим, однак лише за умови, що Москва відчує реальні наслідки своєї агресивної політики та буде змушена змінити свою позицію.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський окреслив ключові завдання для нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та виконувача обов’язків міністра оборони Євгенія Хмари. За словами президента, вони мають спільно працювати над посиленням протиповітряної оборони, реформуванням роботи територіальних центрів комплектування та вдосконаленням мобілізаційної системи.