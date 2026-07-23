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Теперь Трамп окончательно прозрел: названа причина, почему теперь война в Украине станет адом для Кремля

Михаил Подоляк заявил, что США все больше склоняются к ужесточению санкций против России и поддержке Украины, ведь переговоры с Кремлем без давления не дадут результата.

23 июля 2026, 15:20
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, после чего состоялись контакты с представителями американской администрации Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Одной из главных тем переговоров стало завершение войны и дальнейшая поддержка Украины.

Теперь Трамп окончательно прозрел: названа причина, почему теперь война в Украине станет адом для Кремля

Фото: из открытых источников

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Вашингтон продолжает активный диалог с Киевом, в то время как перспектив для содержательных переговоров с Москвой пока не видит. По его словам, американская сторона все яснее осознает, что Кремль не готов к реальному мирному процессу.

Подоляк отметил, что в команде Дональда Трампа уже изменилось отношение к России. Если раньше были надежды на возможность договоренностей с Владимиром Путиным, то теперь таких иллюзий практически не осталось.

"Договориться с Путиным невозможно. Переговорный трек можно открыть в любое время, но только тогда, когда Россия будет к этому готова. Подготовить ее можно только жесткими санкциями, технологическими ограничениями и поддержкой Украины", – заявил Подоляк.

В офисе президента отмечают, что именно усиление экономического и военного давления может заставить Кремль изменить свою позицию. Среди возможных шагов обсуждается увеличение военной помощи Украине, в частности, вопрос передачи лицензий на производство ракет для систем Patriot.

По словам Подоляка, Киев предлагает американской стороне реалистичный сценарий завершения войны, объединяющий дипломатические механизмы с жестким санкционным давлением на Россию. Он добавил, что путь к переговорам остается открытым, однако при условии, что Москва ощутит реальные последствия своей агрессивной политики и будет вынуждена изменить свою позицию.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский очертил ключевые задачи для нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмары. По словам президента, они должны совместно работать над усилением противовоздушной обороны, реформированием работы территориальных центров комплектования и усовершенствованием мобилизационной системы.



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