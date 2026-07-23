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Доки не закінчиться війна: Зеленський здивував жорстким ультиматумом Хмарі і Драпатому

Головний акцент зроблено на зміцненні протиповітряної оборони, модернізації роботи ТЦК та покращенні організації мобілізації.

23 липня 2026, 15:05
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Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський окреслив ключові завдання для нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та виконувача обов’язків міністра оборони Євгенія Хмари. За словами президента, вони мають спільно працювати над посиленням протиповітряної оборони, реформуванням роботи територіальних центрів комплектування та вдосконаленням мобілізаційної системи. Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, коментуючи нові кадрові призначення у військовому керівництві країни.

Доки не закінчиться війна: Зеленський здивував жорстким ультиматумом Хмарі і Драпатому

Фото: з відкритих джерел

Президент наголосив, що перед Драпатим і Хмарою стоять ті самі стратегічні завдання, які раніше були визначені для попереднього керівництва оборонного відомства та Збройних сил. За його словами, головними пріоритетами залишаються посилення захисту українського неба від російських атак, зміни в роботі територіальних центрів комплектування та створення більш зрозумілої й ефективної системи мобілізації.

"І Драпатому, і Хмарі доведеться виконати те головне завдання на сьогодні... Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо сказати так, обличчя мобілізації. Усе це, поки не закінчиться війна, доведеться робити разом", – заявив Зеленський. 

Кадрові зміни у секторі оборони відбулися після масштабного оновлення уряду. Верховна Рада спершу підтримала відставку Кабінету Міністрів, а згодом затвердила його новий склад на чолі із Сергієм Корецьким.

Паралельно змінилося і військове керівництво. Президент доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки очільника Міністерства оборони та повідомив про намір подати його кандидатуру на посаду міністра. Згодом Зеленський також звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, призначивши замість нього генерала Михайла Драпатого.

Портал "Коментарі" вже писав, що кадрові зміни в українському уряді навряд чи принесуть очікувані результати, оскільки головна проблема полягає не в персоналіях, а в моделі управління державою. Таку думку висловив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи можливі перестановки в Кабінеті Міністрів.



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