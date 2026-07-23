Пока не закончится война: Зеленский удивил жестким ультиматумом Облаку и Драпатому

Президент Украины Владимир Зеленский очертил ключевые задачи для нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмары. По словам президента, они должны совместно работать над усилением противовоздушной обороны, реформированием работы территориальных центров комплектования и усовершенствованием мобилизационной системы. Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, комментируя новые кадровые назначения в военном руководстве страны.

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Президент подчеркнул, что перед Драпатым и Хмарой стоят те же стратегические задачи, которые ранее были определены для предыдущего руководства оборонного ведомства и Вооруженных сил. По его словам, главными приоритетами остаются усиление защиты украинского неба от российских атак, изменение работы территориальных центров комплектования и создание более понятной и эффективной системы мобилизации.

"И Драпатому, и Облаку придется выполнить ту главную задачу на сегодняшний день... Вопрос закрытия неба, вопрос ТЦК, вопрос нормального, если это можно сказать так, лицо мобилизации. Все это, пока не закончится война, придется делать вместе", – заявил Зеленский.

Кадровые изменения в секторе обороны произошли после масштабного обновления правительства. Верховная Рада сначала поддержала отставку Кабинета Министров, а затем утвердила его новый состав во главе с Сергеем Корецким.

Параллельно сменилось и военное руководство. Президент поручил Евгению Хмари исполнять обязанности главы Министерства обороны и сообщил о намерении подать его кандидатуру на должность министра. Впоследствии Зеленский также уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, назначив вместо него генерала Михаила Драпатого.

Портал "Комментарии" уже писал, что кадровые изменения в украинском правительстве вряд ли принесут ожидаемые результаты, поскольку главная проблема заключается не в персоналиях, а в модели управления государством. Такое мнение высказал бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян, комментируя возможные перестановки в Кабинете Министров.