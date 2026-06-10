Тепер ситуація кардинально інша: у ЄС зробили несподіваний прогноз війни в Україні

Прем’єр-міністр Фінляндії Петері Орпо відзначив, що позиції України на фронті значно зміцнилися, що відкриває нові можливості для дипломатичного процесу з Росією. За його словами, сьогодні Київ має більший вплив не лише на бойові дії, але й на міжнародній арені, що дозволяє Україні більш ефективно відстоювати свої інтереси та захищати територіальну цілісність.

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Орпо зробив заяву після зустрічі лідерів країн Північно-Балтійської вісімки (NB8) у Таллінні. Він підкреслив, що Фінляндія й надалі підтримує Україну у прагненні досягти справедливого завершення війни виключно дипломатичним шляхом. За його словами, Україна нині володіє більшими ресурсами для захисту та контратаки, що робить її позиції сильнішими у порівнянні з попередніми етапами конфлікту.

“Ситуація на фронті змінилася. Україна стала значно міцнішою, ніж раніше, і здатна завдавати точкових ударів по ключових цілях противника”, – зазначив Орпо.

Він наголосив на необхідності збереження та посилення міжнародної підтримки Києва. Особливо важливо, щоб допомога залишалася рішучою та послідовною, адже саме вона дозволяє Україні зміцнювати обороноздатність та утримувати стратегічну перевагу.

Водночас прем’єр зауважив, що Росія поки що не демонструє реальної готовності до переговорів, попри численні дипломатичні ініціативи з боку міжнародної спільноти. Орпо підкреслив, що нинішній стан справ робить підтримку України ще більш критичною: без неї шансів на мирне та справедливе врегулювання конфлікту значно менше.

Портал "Коментарі" вже писав, що моніторингові ресурси повідомляють про ймовірну підготовку Росії до масштабної комбінованої атаки по території України. За їхніми даними, російські війська завершили розгортання необхідних сил і засобів, а також провели додаткову розвідку потенційних цілей за допомогою супутникових систем спостереження.