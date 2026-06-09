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Монітори терміново оновили застереження про нову атаку РФ: куди гатитимуть окупанти

Наявність великої кількості озброєння свідчить про плани тривалої атаки

9 червня 2026, 23:40
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Клименко Елена

Моніторингові ресурси повідомляють про ймовірну підготовку Росії до масштабної комбінованої атаки по території України. За їхніми даними, російські війська завершили розгортання необхідних сил і засобів, а також провели додаткову розвідку потенційних цілей за допомогою супутникових систем спостереження.

Монітори терміново оновили застереження про нову атаку РФ: куди гатитимуть окупанти

Фото: з відкритих джерел

Експерти зазначають, що обсяги озброєння, які можуть бути залучені до ударів, свідчать про готовність противника до тривалої та багатохвильової операції. Йдеться як про застосування стратегічної авіації, так і про використання ракет різних типів та великої кількості безпілотників.

За наявною інформацією, у складі авіаційного угруповання можуть бути задіяні стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які здатні запускати крилаті ракети великої дальності. Також фіксується присутність літаків МіГ-31К, що є носіями аеробалістичних ракет. Крім того, противник має можливість застосувати морські крилаті ракети "Калібр", гіперзвукові комплекси "Циркон" та оперативно-тактичні ракети "Іскандер".

Окрему загрозу становлять ударні та імітаційні безпілотники. За оцінками моніторингових спільнот, їхня кількість може сягати кількох сотень одиниць, що дозволяє ворогу здійснювати масовані атаки з різних напрямків та перевантажувати систему протиповітряної оборони.

Серед регіонів, які перебувають у зоні підвищеного ризику, називають західні області України, зокрема Львівщину, Волинь, Рівненщину та Хмельниччину. Під особливою увагою можуть опинитися Львів, Дрогобич, Луцьк, Сарни та Старокостянтинів. Також під загрозою залишаються об'єкти критичної та промислової інфраструктури у Києві, а також важливі інфраструктурні вузли у Дніпропетровській і Полтавській областях.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський бізнесмен Роман Абрамович відігравав помітну роль у спробах налагодити діалог між Україною та Росією після початку повномасштабної війни. На тлі повідомлень про його візит до Києва у травні 2026 року російські журналісти оприлюднили нові подробиці щодо його участі у переговорному процесі між сторонами



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