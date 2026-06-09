Мониторинговые ресурсы сообщают о возможной подготовке России к масштабной комбинированной атаке по территории Украины. По их данным, российские войска завершили развертывание необходимых сил и средств, а также провели дополнительную разведку потенциальных целей посредством спутниковых систем наблюдения.

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Эксперты отмечают, что объемы вооружения, которые могут быть вовлечены в удары, свидетельствуют о готовности противника к длительной и многоволновой операции. Речь идет как о применении стратегической авиации, так и об использовании ракет разных типов и большого количества беспилотников.

По имеющейся информации, в составе авиационной группировки могут быть задействованы стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, способные запускать крылатые ракеты большой дальности. Также фиксируется присутствие самолетов МиГ-31К, являющихся носителями аэробалистических ракет. Кроме того, противник имеет возможность применить морские крылатые ракеты "Калибр", гиперзвуковые комплексы "Циркон" и оперативно-тактические ракеты "Искандер".

Отдельную угрозу представляют ударные и имитационные беспилотники. По оценкам мониторинговых сообществ, их количество может достигать нескольких сотен единиц, что позволяет врагу совершать массированные атаки по разным направлениям и перегружать систему противовоздушной обороны.

Среди регионов, которые находятся в зоне повышенного риска, называют западные области Украины, в частности, Львовщину, Волынь, Ровенщину и Хмельнитчину. Под особым вниманием могут оказаться Львов, Дрогобыч, Луцк, Сарны и Староконстантинов. Также под угрозой остаются объекты критической и промышленной инфраструктуры в Киеве, а также важнейшие инфраструктурные узлы в Днепропетровской и Полтавской областях.

Портал "Комментарии" уже писал, что российский бизнесмен Роман Абрамович играл заметную роль в попытках наладить диалог между Украиной и Россией после начала полномасштабной войны. На фоне сообщений о его визите в Киев в мае 2026 года российские журналисты обнародовали новые подробности его участия в переговорном процессе между сторонами.