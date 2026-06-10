Теперь ситуация кардинально иная: в ЕС сделали неожиданный прогноз войны в Украине

Премьер-министр Финляндии Петери Орпо отметил, что позиции Украины на фронте значительно укрепились, что открывает новые возможности для дипломатического процесса с Россией. По его словам, сегодня Киев имеет большее влияние не только на боевые действия, но и на международной арене, что позволяет Украине более эффективно отстаивать свои интересы и защищать территориальную целостность.

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Орпо сделал заявление после встречи лидеров стран Северо-Балтийской восьмерки (NB8) в Таллинне. Он подчеркнул, что Финляндия и дальше поддерживает Украину в стремлении достичь справедливого завершения войны исключительно дипломатическим путем. По его словам, Украина в настоящее время располагает большими ресурсами для защиты и контратаки, что делает ее позиции более сильными по сравнению с предыдущими этапами конфликта.

"Ситуация на фронте изменилась. Украина стала значительно крепче, чем раньше, и способна наносить точечные удары по ключевым целям противника", — отметил Орпо.

Он отметил необходимость сохранения и усиления международной поддержки Киева. Особенно важно, чтобы помощь оставалась решительной и последовательной, ведь именно она позволяет Украине укреплять обороноспособность и удерживать стратегическое преимущество.

В то же время премьер отметил, что Россия пока не демонстрирует реальную готовность к переговорам, несмотря на многочисленные дипломатические инициативы со стороны международного сообщества. Орпо подчеркнул, что нынешнее положение дел делает поддержку Украины еще более критичной: без нее шансов на мирное и справедливое урегулирование конфликта гораздо меньше.

Портал "Комментарии" уже писал, что мониторинговые ресурсы сообщают о вероятной подготовке России к масштабной комбинированной атаке по территории Украины. По их данным, российские войска завершили развертывание необходимых сил и средств, а также провели дополнительную разведку потенциальных целей посредством спутниковых систем наблюдения.