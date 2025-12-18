logo_ukra

Тепер російська балістика летітиме швидше: скільки часу є у ППО
НОВИНИ

Тепер російська балістика летітиме швидше: скільки часу є у ППО

Окупанти модернізують балістичні комплекси, через що у ППО в Україні буде менше часу

18 грудня 2025, 10:40
Автор:
Недилько Ксения

Моніторингові служби вперше зафіксували пуск "Іскандер-М" на дальність близько 800 км. Про це повідомив військовий кореспондент Роман Бочкала.

Тепер російська балістика летітиме швидше: скільки часу є у ППО

Тепер російська балістика летітиме швидше: скільки часу є у ППО

Це означає, що нова версія комплексу, яку неофіційно називають "Іскандер-1000", вийшла з полігонного режиму у бойове застосування й стала штатним інструментом російських ракетних військ.

"По суті, росіяни перетворюють тактичний ОТРК на квазіоперативно-стратегичний засіб ураження. Збільшений об’єм твердого палива й більш енергоємний заряд дають дальність до 900–1000+ км при швидкостях, близьких до Х-47М2, з маневруванням на всій траєкторії та кутом пікірування до 90 градусів у термінальній фазі.

Така конфігурація істотно знижує час попередження: замість 15–20 хвилин, як у випадку МіГ-31К, вікно реакції для ППО/ПРО зменшується до 2–7 хвилин залежно від району пуску", – зазначає військкор.

За його словами, "Іскандер-1000" підтверджує ключовий тренд: ставка робиться не стільки на авіацію, скільки на ракетно-дроновий комплекс великої дальності, інтегрований із супутниковим зв’язком та розвідкою.

Тепер російська балістика летітиме швидше: скільки часу є у ППО - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки повідомили, що в Україні понад 500 тисяч загиблих і більше 500 тисяч поранених на війні. Про це заявив народний депутат Дмитро Разумков.

"Але війну на фронті сьогодні програє не українська армія. Так само українську економіку знищує не український народ. Усе це – наслідок діяльності безвідповідальної, непрофесійної і корупційної влади. Учора президент заявив, що українці, які змінили цивільну професію на військову, мають право після війни повернутися додому. Звучить так, ніби за це ще треба подякувати. Ніби право повернутися до вільного життя, а не стати рабом, — це бонус, а не елементарна справедливість. Очевидно, владі цього не хотілося б. Бо коли захисники повернуться, вони ставитимуть дуже незручні запитання", – наголошує Разумков.



