Моніторингові служби вперше зафіксували пуск "Іскандер-М" на дальність близько 800 км. Про це повідомив військовий кореспондент Роман Бочкала.

Тепер російська балістика летітиме швидше: скільки часу є у ППО

Це означає, що нова версія комплексу, яку неофіційно називають "Іскандер-1000", вийшла з полігонного режиму у бойове застосування й стала штатним інструментом російських ракетних військ.

"По суті, росіяни перетворюють тактичний ОТРК на квазіоперативно-стратегичний засіб ураження. Збільшений об’єм твердого палива й більш енергоємний заряд дають дальність до 900–1000+ км при швидкостях, близьких до Х-47М2, з маневруванням на всій траєкторії та кутом пікірування до 90 градусів у термінальній фазі.

Така конфігурація істотно знижує час попередження: замість 15–20 хвилин, як у випадку МіГ-31К, вікно реакції для ППО/ПРО зменшується до 2–7 хвилин залежно від району пуску", – зазначає військкор.

За його словами, "Іскандер-1000" підтверджує ключовий тренд: ставка робиться не стільки на авіацію, скільки на ракетно-дроновий комплекс великої дальності, інтегрований із супутниковим зв’язком та розвідкою.

