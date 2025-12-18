Мониторинговые службы впервые зафиксировали пуск Искандер-М на дальность около 800 км. Об этом сообщил военный корреспондент Роман Бочкала.

Теперь российская баллистика будет лететь быстрее: сколько времени у ПВО

Это означает, что новая версия комплекса, неофициально называемая "Искандер-1000", вышла из полигонного режима в боевое применение и стала штатным инструментом российских ракетных войск.

"По сути, россияне превращают тактический ОТРК в квазиоперативно-стратегическое средство поражения. Увеличенный объем твердого топлива и более энергоемкий заряд дают дальность до 900–1000 км при скоростях, близких к Х-47М2, с маневрированием по всей траектории и углом пикирования до 90 градусов в терминальной фазе.

Такая конфигурация существенно снижает время предупреждения: вместо 15–20 минут, как в случае МиГ-31К, окно реакции для ПВО/ПРО уменьшается до 2–7 минут в зависимости от района пуска", – отмечает военный.

По его словам, "Искандер-1000" подтверждает ключевой тренд: ставка делается не столько на авиацию, сколько на ракетно-дроновый комплекс большой дальности, интегрированный со спутниковой связью и разведкой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сообщили, что в Украине более 500 тысяч погибших и более 500 тысяч раненых на войне. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Разумков.

"Но войну на фронте сегодня проигрывает не украинская армия. Также украинскую экономику уничтожает не украинский народ. Все это – следствие деятельности безответственной, непрофессиональной и коррупционной власти. Вчера президент заявил, что украинцы, сменившие гражданскую профессию на военную, имеют право после войны вернуться домой. Звучит так, будто за это еще надо поблагодарить. Как будто право вернуться к свободной жизни, а не стать рабом, — это бонус, а не элементарная справедливость. Очевидно, власти этого не хотелось бы. Потому что когда защитники вернутся, они будут задавать очень неудобные вопросы", – отмечает Разумков.