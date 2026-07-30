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Тепер росіяни сповна відчують на собі війну: Україна перейшла до нової тактики далекобійних ударів

Замість резервуарів – критичні вузли: Київ робить ставку на довгострокове виведення з ладу російської нафтової інфраструктури

30 липня 2026, 07:35
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Кравцев Сергей

Україна змінила стратегію завдання далекобійних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Росії, зробивши ставку не на масштаб руйнувань, а на максимальний економічний ефект. Як повідомляє Financial Times, тепер українські сили цілеспрямовано вражають найуразливіші елементи нафтопереробних підприємств та енергетичних об'єктів, відновлення яких потребує місяців роботи та значних фінансових витрат.

Тепер росіяни сповна відчують на собі війну: Україна перейшла до нової тактики далекобійних ударів

Дрон. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, замість ударів по резервуарах з паливом або адміністративними будівлями безпілотники все частіше атакують технологічні вузли, трубопроводи, сполучні системи та інше обладнання, без якого робота підприємств стає неможливою. Такий підхід має не лише уповільнити відновлення об'єктів, а й збільшити витрати Росії на ремонт та обслуговування енергетичної галузі.

Виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара наголосив, що Київ має намір і надалі посилювати технологічний тиск на Росію. За його словами, пріоритет набувають ті методи, які вже довели свою ефективність і здатні системно послаблювати економічний потенціал держави-агресора.

Financial Times зазначає, що перед плануванням операцій військові консультуються з інженерами та фахівцями енергетичної галузі, які допомагають визначити найкритичніші елементи інфраструктури. Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що російська енергетика розглядається як єдина взаємопов'язана система, тому поразка окремих ключових компонентів може спричинити ланцюгову реакцію та суттєво знизити ефективність усієї мережі.

Ще однією особливістю нової тактики стали повторні удари по вже пошкоджених об'єктах до завершення відновлювальних робіт. Такий підхід, підтверджений аналізом супутникових знімків, не дозволяє Росії швидко повернути підприємства до ладу. За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді (Мадяра), кінцева мета подібних операцій – скоротити ресурси, якими Кремль фінансує війну та забезпечує роботу свого військово-промислового комплексу.

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Джерело: https://www.ft.com/content/5ca782bd-5c4a-45f8-9a7a-5793d800321d
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