Теперь россияне сполна ощутят на себе войну: Украина перешла к новой тактике дальнобойных ударов

Украина изменила стратегию нанесения дальнобойных ударов по объектам энергетической инфраструктуры России, сделав ставку не на масштаб разрушений, а на максимальный экономический эффект. Как сообщает Financial Times, теперь украинские силы целенаправленно поражают наиболее уязвимые элементы нефтеперерабатывающих предприятий и энергетических объектов, восстановление которых требует месяцев работы и значительных финансовых затрат.

Дрон. Фото: из открытых источников

По данным издания, вместо ударов по резервуарам с топливом или административным зданиям беспилотники все чаще атакуют технологические узлы, трубопроводы, соединительные системы и другое оборудование, без которого работа предприятий становится невозможной. Такой подход должен не только замедлить восстановление объектов, но и увеличить расходы России на ремонт и обслуживание энергетической отрасли.

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара подчеркнул, что Киев намерен и дальше усиливать технологическое давление на Россию. По его словам, приоритет получают те методы, которые уже доказали свою эффективность и способны системно ослаблять экономический потенциал государства-агрессора.

Financial Times отмечает, что перед планированием операций военные консультируются с инженерами и специалистами энергетической отрасли, которые помогают определить наиболее критические элементы инфраструктуры. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что российская энергетика рассматривается как единая взаимосвязанная система, поэтому поражение отдельных ключевых компонентов может вызвать цепную реакцию и существенно снизить эффективность всей сети.

Еще одной особенностью новой тактики стали повторные удары по уже поврежденным объектам до завершения восстановительных работ. Такой подход, подтвержденный анализом спутниковых снимков, не позволяет России быстро вернуть предприятия в строй. По словам командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди (Мадяра), конечная цель подобных операций – сократить ресурсы, которыми Кремль финансирует войну и обеспечивает работу своего военно-промышленного комплекса.

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