Тепер позиція за мир в РФ вважається екстремізмом: про що говорять заяви Путіна і компанії

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Кравцев Сергей
Представники російської вертикалі фактично відкритим текстом говорять про намір продовжувати війну, відкидаючи компромісний підхід як такий. Про це розповіла аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно.
Кремль. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначила, Кремль не шукає варіантів припинення військових дій, він шукає варіантів продовження війни. Гарячої – в Україні, гібридної – в Європі, і не лише з огляду на останні заяви щодо Японії.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія не зацікавлена в запровадженні окремого перемир’я в Чорному морі, оскільки вважає, що така домовленість може дати Україні час для відновлення своїх сил. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи пропозицію Туреччини зупинити бойові дії в акваторії.
Раніше "Коментарі" писали – міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у нещодавньому інтерв’ю на російському телебаченні заявив, що Москва не планує припиняти бойові дії на поточній лінії фронту. За його словами, російська сторона має намір діяти значно жорсткіше, щоб знищити логістику та ресурси, які забезпечують українську армію. При цьому очільник російського дипломатичного відомства звинуватив Україну в атаках на цивільні об'єкти та хвастощах у соціальних мережах.