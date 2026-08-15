Теперь позиция за мир в РФ считается экстремизмом: о чем говорят заявления Путина и компании

Представители русской вертикали практически открытым текстом молвят о намерении продолжать войну, отвергая компромиссный подход как таковой. Об этом рассказала аналитик кандидат политических наук Олеся Яхно.

Кремль. Фото: из открытых источников

Эксперт отметила, что Кремль не ищет вариантов прекращения военных действий, он ищет вариантов продолжения войны. Горячей – в Украине, гибридной – в Европе, и не только учитывая последние заявления относительно Японии.

"В РФ докатились до того, что даже абстрактная, без конкретики, позиция за мир считается экстремизмом и чуть ли не преступлением. Ну что ж, все закономерно. Когда произошел системный сбой, вся дальнейшая активность будет только этот сбой наращивать. Что еще раз доказывает: из РФ возможен только мир через силу. Иначе российская махровая гибридность будет пытаться проникнуть в любые щели медленного или недостаточного реагирования, с тем, чтобы из-за имеющихся уязвимостей и дальше навязывать свой агрессивный курс", – отметила Олеся Яхно.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Россия не заинтересована в введении отдельного перемирия в Черном море, поскольку считает, что такая договоренность может дать Украине время для восстановления своих сил. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предложение Турции приостановить боевые действия в акватории.

Ранее "Комментарии" писали — министр иностранных дел России Сергей Лавров в недавнем интервью на российском телевидении заявил, что Москва не планирует прекращать боевые действия на текущей линии фронта. По его словам, российская сторона намерена действовать гораздо жестче, чтобы уничтожить логистику и ресурсы, обеспечивающие украинскую армию. При этом глава российского дипломатического ведомства обвинил Украину в атаках на гражданские объекты и хвастовстве в социальных сетях.



