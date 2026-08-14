Туреччина пропонує перемир’я у війні України та РФ: Москва дала остаточну відповідь

Росія не зацікавлена в запровадженні окремого перемир’я в Чорному морі, оскільки вважає, що така домовленість може дати Україні час для відновлення своїх сил. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи пропозицію Туреччини зупинити бойові дії в акваторії.

Сергій Лавров. Фото: із відкритих джерел

За словами російського міністра, Москва не бачить підстав погоджуватися на "напівзаходи", які, на думку Кремля, лише створять для Києва додаткову можливість підготуватися до подальших бойових дій.

Таким чином, російська сторона фактично дала зрозуміти, що наразі не готова підтримати ідею обмеженого перемир’я на морі. Для Москви припинення ударів та інших військових дій у Чорному морі може бути вигідним Україні, оскільки дозволить стабілізувати морську логістику та знизити ризики для цивільного судноплавства.

Турецька ініціатива з’явилася на тлі спроб міжнародних партнерів знайти хоча б окремі напрямки, за якими Росія та Україна могли б домовитися про припинення бойових дій. Однак позиція Кремля свідчить, що Москва наразі не готова розглядати такі домовленості як самостійну ціль.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сергій Лавров у нещодавньому інтерв’ю на російському телебаченні заявив, що Москва не планує припиняти бойові дії на поточній лінії фронту. За його словами, російська сторона має намір діяти значно жорсткіше, щоб знищити логістику та ресурси, які забезпечують українську армію. При цьому очільник російського дипломатичного відомства звинуватив Україну в атаках на цивільні об'єкти та хвастощах у соціальних мережах.

"Ми не опустимося, — стверджує російський міністр, коментуючи дії Києва, але свої власні методи зробимо набагато жорсткішими для руйнації всього, що підживлює військову машину Києва з боку Заходу".



