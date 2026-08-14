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Турция предлагает перемирие в войне Украины и РФ: Москва дала окончательный ответ

Москва не видит смысла останавливать боевые действия в Черном море и фактически отвергает турецкую инициативу по прекращению атак

14 августа 2026, 12:36
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Кравцев Сергей

Россия не заинтересована в введении отдельного перемирия в Черном море, поскольку считает, что такая договоренность может дать Украине время для восстановления своих сил. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предложение Турции приостановить боевые действия в акватории.

Турция предлагает перемирие в войне Украины и РФ: Москва дала окончательный ответ

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По словам российского министра, Москва не видит оснований соглашаться на "полумеры", которые, по мнению Кремля, лишь создадут для Киева дополнительную возможность подготовиться к дальнейшим боевым действиям.

Таким образом, российская сторона фактически дала понять, что пока не готова поддержать идею ограниченного перемирия на море. Для Москвы прекращение ударов и других военных действий в Черном море может быть выгодно Украине, поскольку позволит стабилизировать морскую логистику и снизить риски для гражданского судоходства.

Турецкая инициатива появилась на фоне попыток международных партнеров найти хотя бы отдельные направления, по которым Россия и Украина могли бы договориться о прекращении боевых действий. Однако позиция Кремля свидетельствует, что Москва пока не готова рассматривать такие договоренности как самостоятельную цель.

Также издание "Комментарии" сообщало — Сергей Лавров в недавнем интервью на российском телевидении заявил, что Москва не планирует прекращать боевые действия на текущей линии фронта. По его словам, российская сторона намерена действовать гораздо жестче, чтобы уничтожить логистику и ресурсы, обеспечивающие украинскую армию. При этом глава российского дипломатического ведомства обвинил Украину в атаках на гражданские объекты и хвастовстве в социальных сетях.

"Мы не опустимся, — утверждает российский министр, комментируя действия Киева, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада".




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