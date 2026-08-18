Тепер під ударом опиниться не тільки Україна, а й території НАТО: на який крок зважився Кремль

Росія активно розширює інфраструктуру для запуску далекобійних ударних дронів поблизу кордонів України та Білорусі. Нові об’єкти, за оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, можуть бути частиною підготовки Кремля до масштабніших атак по Україні. Про це йдеться у новому звіті ISW.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За даними The Telegraph, Росія побудувала 59 нових пускових рейок на 10 різних майданчиках уздовж кордону з Україною та Білоруссю. Кожна з таких баз, за наявними оцінками, може розміщувати понад тисячу безпілотників.

Аналітики компанії, що займається розвідкою та аналізом дронів, звернули увагу на розміри частини нових пускових конструкцій. Приблизно 20 із них мають значну довжину, що може свідчити про підготовку до запуску реактивних ударних безпілотників типу "Герань-4" та "Герань-5".

За оцінками, "Герань-4" може мати дальність польоту від 450 до 850 кілометрів, тоді як "Герань-5" — близько 950–1000 кілометрів.

У ISW вважають, що нові стартові позиції мають дозволити Росії збільшити масштаби одночасних запусків далекобійних дронів у рамках регулярних ударів по Україні.

Особливу небезпеку можуть становити реактивні безпілотники. Завдяки вищій швидкості та кращій здатності проривати протиповітряну оборону Росія може використовувати їх для ударів по об’єктах значно глибше в тилу України.

Ще одна причина перенесення та розширення пускової інфраструктури на заході Росії може полягати у спробі захистити її від українських атак.

Українські сили вже неодноразово завдавали ударів по місцях запуску російських ударних дронів, зокрема поблизу окупованого Донецька. Розміщення нових баз далі від лінії фронту може підвищити їхню живучість і ускладнити їхнє ураження.

Аналітики також не виключають, що Росія готується використовувати нову інфраструктуру разом із супутниковим угрупованням "Рассвет", яке розглядають як російський аналог Starlink. Це потенційно може підвищити точність ударів по українському тилу та системах протиповітряної оборони.

Водночас ISW звертає увагу і на ширші ризики. У разі ухвалення Кремлем відповідного рішення нові пускові бази можуть бути використані не лише проти України.

Їхнє розташування та дальність нових типів безпілотників потенційно дозволяють Росії створити додаткові можливості для ударів по території країн НАТО, збільшуючи кількість дронів, які Москва зможе запускати одночасно.

Таким чином, Росія, ймовірно, не просто нарощує виробництво ударних БпЛА, а й готує інфраструктуру для ще масштабніших повітряних кампаній – із можливістю атакувати Україну з різних напрямків та суттєво збільшувати кількість цілей у кожній новій хвилі ударів.

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