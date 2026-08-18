Теперь под ударом окажется не только Украина, но и территории НАТО: на какой шаг решился Кремль

Россия активно расширяет инфраструктуру для запуска дальнобойных ударных дронов вблизи границ Украины и Белоруссии. Новые объекты, по оценке аналитиков Института изучения войны, могут быть частью подготовки Кремля к более масштабным атакам по Украине. Об этом говорится в новом отчете ISW.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По данным The Telegraph, Россия построила 59 новых пусковых рельсов на 10 разных площадках вдоль границы с Украиной и Беларусью. Каждая из таких баз, по имеющимся оценкам, может размещать более тысячи беспилотников.

Аналитики компании, занимающейся разведкой и анализом дронов, обратили внимание на размеры части новых пусковых конструкций. Приблизительно 20 из них имеют значительную длину, что может свидетельствовать о подготовке к запуску реактивных ударных беспилотников типа Герань-4 и Герань-5.

По оценкам, "Герань-4" может иметь дальность полета от 450 до 850 км, тогда как "Герань-5" — около 950–1000 км.

В ISW считают, что новые стартовые позиции должны позволить России увеличить масштабы одновременных запусков дальнобойных дронов в рамках регулярных ударов по Украине.

Особую опасность могут представлять реактивные беспилотники. Благодаря более высокой скорости и лучшей способности прорывать противовоздушную оборону Россия может использовать их для ударов по объектам значительно глубже в тылу Украины.

Еще одна причина переноса и расширения пусковой инфраструктуры на западе России может состоять в попытке оградить ее от украинских атак.

Украинские силы уже неоднократно наносили удары по местам запуска российских ударных дронов, в том числе вблизи оккупированного Донецка. Размещение новых баз дальше линии фронта может повысить их живучесть и усложнить их поражение.

Аналитики также не исключают, что Россия готовится использовать новую инфраструктуру вместе со спутниковой группировкой "Рассвет", которую рассматривают как российский аналог Starlink. Это потенциально может повысить точность ударов по украинскому тылу и системам противовоздушной обороны.

В то же время ISW обращает внимание и на более широкие риски. В случае принятия Кремлем соответствующего решения, новые пусковые базы могут быть использованы не только против Украины.

Их расположение и дальность новых типов беспилотников потенциально позволяют России создать дополнительные возможности для ударов по территории стран НАТО, увеличивая количество дронов, которые Москва сможет запускать одновременно.

Таким образом, Россия, вероятно, не просто наращивает производство ударных БпЛА, но и готовит инфраструктуру для более масштабных воздушных кампаний – с возможностью атаковать Украину по разным направлениям и существенно увеличивать количество целей в каждой новой волне ударов.

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