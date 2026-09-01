Тепер під ударом не лише кордон із Молдовою: Росія вдарила по важливому пункту пропуску

Вночі російські війська атакували ударними безпілотниками пункт пропуску "Орлівка" на кордоні України та Румунії. Під удар потрапив міжнародний пункт, через який здійснюється поромне сполучення через Дунай. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Пункт пропуску "Орлівка". Фото: з відкритих джерел

За даними прикордонників, в результаті атаки зафіксовано влучення по будівлі та території пункту пропуску. Після удару там почалися пожежі. Рятувальники оперативно прибули на місце та локалізували загоряння.

Через наслідки атаки роботу "Орлівки" тимчасово призупинено. Оформлення громадян та транспортних засобів через цей пункт пропуску поки що не здійснюється. Українська сторона також поінформувала румунських колег щодо ситуації.

Транспортні потоки наразі перенаправляються на інші пункти пропуску. У ДПСУ закликали громадян враховувати обмеження при плануванні поїздок та заздалегідь обирати альтернативні маршрути перетину кордону.

Особливе занепокоєння викликає те, що "Орлівка" вже стала метою російських атак. Прикордонна служба окремо нагадала: противник не вперше завдає ударів цьому об'єкту.

Пункт пропуску має важливе значення для транспортного сполучення України з Румунією та, відповідно, з іншими країнами Європейського Союзу. Будь-які тривалі обмеження його роботи здатні створювати додаткове навантаження на сусідні прикордонні переходи та збільшувати час очікування для перевізників та пасажирів.

Нічна атака знову показала, що російські удари зачіпають не лише безпосередньо прифронтові території. Під загрозою опиняються об'єкти транспортної інфраструктури, які забезпечують міжнародне сполучення України із європейськими країнами.

Поки що точних термінів відновлення повноцінної роботи "Орлівки" не повідомляються. Прикордонники рекомендують перед поїздкою перевіряти актуальну інформацію щодо роботи пунктів пропуску та враховувати можливі зміни маршрутів.

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