Теперь под ударом не только граница с Молдовой: Россия ударила по важному пункту пропуска

Ночью российские войска атаковали ударными беспилотниками пункт пропуска "Орловка" на границе Украины и Румынии. Под удар попал международный пункт, через который осуществляется паромное сообщение через Дунай. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пункт пропуска «Орловка». Фото: из открытых источников

По данным пограничников, в результате атаки зафиксированы попадания по зданию и территории пункта пропуска. После удара там начались пожары. Спасатели оперативно прибыли на место и локализовали возгорания.

Из-за последствий атаки работа "Орловки" временно приостановлена. Оформление граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска пока не осуществляется. Украинская сторона также проинформировала румынских коллег о ситуации.

Транспортные потоки сейчас перенаправляются на другие пункты пропуска. В ГПСУ призвали граждан учитывать ограничения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты пересечения границы.

Особую обеспокоенность вызывает то, что "Орловка" уже становилась целью российских атак. Пограничная служба отдельно напомнила: противник не впервые наносит удары по этому объекту.

Пункт пропуска имеет важное значение для транспортного сообщения Украины с Румынией и, соответственно, с другими странами Европейского союза. Любые длительные ограничения его работы способны создавать дополнительную нагрузку на соседние пограничные переходы и увеличивать время ожидания для перевозчиков и пассажиров.

Ночная атака вновь показала, что российские удары затрагивают не только непосредственно прифронтовые территории. Под угрозой оказываются объекты транспортной инфраструктуры, обеспечивающие международное сообщение Украины с европейскими странами.

Пока точные сроки восстановления полноценной работы "Орловки" не сообщаются. Пограничники рекомендуют перед поездкой проверять актуальную информацию о работе пунктов пропуска и учитывать возможные изменения маршрутов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль заговорил о "новом фронте": против кого Москва готова начать войну.



