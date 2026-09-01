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Теперь под ударом не только граница с Молдовой: Россия ударила по важному пункту пропуска

Атака повредила здание и территорию международного пункта пропуска. Транспорт временно перенаправляют на другие участки границы

1 сентября 2026, 08:21
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Кравцев Сергей

Ночью российские войска атаковали ударными беспилотниками пункт пропуска "Орловка" на границе Украины и Румынии. Под удар попал международный пункт, через который осуществляется паромное сообщение через Дунай. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Теперь под ударом не только граница с Молдовой: Россия ударила по важному пункту пропуска

Пункт пропуска «Орловка». Фото: из открытых источников

По данным пограничников, в результате атаки зафиксированы попадания по зданию и территории пункта пропуска. После удара там начались пожары. Спасатели оперативно прибыли на место и локализовали возгорания.

Из-за последствий атаки работа "Орловки" временно приостановлена. Оформление граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска пока не осуществляется. Украинская сторона также проинформировала румынских коллег о ситуации.

Транспортные потоки сейчас перенаправляются на другие пункты пропуска. В ГПСУ призвали граждан учитывать ограничения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты пересечения границы.

Особую обеспокоенность вызывает то, что "Орловка" уже становилась целью российских атак. Пограничная служба отдельно напомнила: противник не впервые наносит удары по этому объекту.

Пункт пропуска имеет важное значение для транспортного сообщения Украины с Румынией и, соответственно, с другими странами Европейского союза. Любые длительные ограничения его работы способны создавать дополнительную нагрузку на соседние пограничные переходы и увеличивать время ожидания для перевозчиков и пассажиров.

Ночная атака вновь показала, что российские удары затрагивают не только непосредственно прифронтовые территории. Под угрозой оказываются объекты транспортной инфраструктуры, обеспечивающие международное сообщение Украины с европейскими странами.

Пока точные сроки восстановления полноценной работы "Орловки" не сообщаются. Пограничники рекомендуют перед поездкой проверять актуальную информацию о работе пунктов пропуска и учитывать возможные изменения маршрутов.

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