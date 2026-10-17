Тепер під прицілом РФ великі міста України: який наказ віддав Путін

Росія продовжує систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру України, незважаючи на оголошене президентом США Дональдом Трампом "енергетичне перемир'я" між Москвою та Києвом. Особливо серйозні погрози зберігаються для столиці. Про це пише The Guardian, аналізуючи можливу мету російської кампанії.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, стратегію ударів можна спрямувати на поступове погіршення умов життя українців – від регулярних відключень електрики до потенційного порушення водопостачання. Такі дії розглядаються як спосіб посилити тиск на населення та змусити Україну піти на поступки Росії.

Guardian повідомляє, що українська розвідка раніше перехопила документи, в яких, імовірно, описувалися можливі цілі енергетичних атак. Видання не почало публікувати деякі конкретні деталі військової оцінки на прохання Міністерства енергетики України, оскільки розкриття такої інформації може допомогти російським силам планувати нові удари.

Міністр енергетики Денис Шмигаль раніше розповідав про два документи, які містять докладні розрахунки та таблиці із зазначенням кількості озброєнь, необхідних для ураження окремих об'єктів. За його словами, у планах фігурували різні засоби атаки – від балістичних ракет до реактивних та звичайних безпілотників.

Продовження ударів на тлі розмов про перемир'я ставить під сумнів можливість швидкого зниження загроз українській енергетиці. Пошкодження електростанцій та інших об'єктів критичної інфраструктури може ускладнити постачання споживачів електрикою та теплом, особливо з наближенням холодів.

Для України захист енергетичних об'єктів залишається одним із ключових завдань, оскільки наслідки атак зачіпають не лише промисловість, а й повсякденне життя мільйонів людей.

У цьому зміст гаданих російських планів і конкретні мети можливих майбутніх ударів не розкриваються. Українська влада обмежує поширення чутливої інформації, щоб не полегшувати противнику підготовку атак.

Таким чином, оголошення про енергетичне перемир'я саме собою не гарантувало припинення ударів. Головне питання тепер – чи вдасться забезпечити реальне зниження атак на критичну інфраструктуру та запобігти новим перебоям у постачанні українських міст.

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