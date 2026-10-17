logo

BTC/USD

81473

ETH/USD

2431.02

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин заявил о захвате 6500 квадратных километров Украины: в США отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин заявил о захвате 6500 квадратных километров Украины: в США отреагировали

Кремль заявляет о масштабных успехах армии РФ на нескольких направлениях фронта. Однако аналитики Института изучения войны оценивают территориальные изменения значительно скромнее

17 октября 2026, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что с начала 2026 года российские войска якобы захватили около 6500 квадратных километров украинской территории и 310 населенных пунктов. Однако данные, собранные аналитиками Института изучения войны (ISW), существенно расходятся с утверждениями Кремля.

Путин заявил о захвате 6500 квадратных километров Украины: в США отреагировали

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По оценке ISW, с начала года российская армия захватила около 100 квадратных километров и 69 населенных пунктов. При этом с 1 сентября, согласно анализу института, российские войска потеряли в общей сложности 122 квадратных километра территории. Эти оценки основаны на доступных аналитикам подтверждениях изменений линии фронта и не являются официальной статистикой.

Путин и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов озвучили свои заявления 16 октября. Российское руководство утверждало, что армия продвигается в Харьковской, Сумской, Донецкой и Запорожской областях. Герасимов также заявлял о захвате более 1800 квадратных километров и 92 населенных пунктов с начала сентября.

ISW не обнаружил подтверждений целого ряда заявленных успехов. В частности, аналитики опровергают сообщения об окружении украинских сил на севере Харьковской области и захвате ряда населенных пунктов Донецкой области. По их оценке, российские подразделения также не контролируют Доброполье, несмотря на заявления российского командования.

Различаются и оценки ситуации на Запорожском направлении. По словам Путина, Украина якобы контролирует лишь 16,5% территории области. Аналитики ISW оценивают долю территории под контролем Сил обороны Украины в 24,6%.

В институте считают, что преувеличенные заявления о продвижении российских войск могут быть частью информационной кампании Кремля. Ее цель – создать впечатление неизбежного поражения Украины и усилить давление на Киев и его западных партнеров во время обсуждения возможных переговоров.

Таким образом, заявления Москвы о масштабных территориальных успехах требуют сопоставления с независимыми оценками. Разница между официальной риторикой и подтвержденными изменениями фронта остается существенной.

Читайте также на портале "Комментарии" — число жертв российских атак резко выросло: в ООН назвали города, где больше всего пострадавших.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-16%E2%88%922026/
Теги:

Новости

Все новости