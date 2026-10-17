Теперь под прицелом РФ крупные города Украины: какой приказ отдал Путин

Россия продолжает систематические атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом "энергетическое перемирие" между Москвой и Киевом. Особенно серьезные угрозы сохраняются для столицы. Об этом пишет The Guardian, анализируя возможные цели российской кампании.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации издания, стратегия ударов может быть направлена на постепенное ухудшение условий жизни украинцев – от регулярных отключений электричества до потенциального нарушения водоснабжения. Такие действия рассматриваются как способ усилить давление на население и вынудить Украину пойти на уступки России.

The Guardian сообщает, что украинская разведка ранее перехватила документы, в которых, предположительно, описывались возможные цели энергетических атак. Издание не стало публиковать некоторые конкретные детали военной оценки по просьбе Министерства энергетики Украины, поскольку раскрытие такой информации может помочь российским силам планировать новые удары.

Министр энергетики Денис Шмыгаль ранее рассказывал о двух документах, содержащих подробные расчеты и таблицы с указанием количества вооружений, необходимых для поражения отдельных объектов. По его словам, в планах фигурировали различные средства атаки – от баллистических ракет до реактивных и обычных беспилотников.

Продолжение ударов на фоне разговоров о перемирии ставит под сомнение возможность быстрого снижения угроз для украинской энергетики. Повреждение электростанций и других объектов критической инфраструктуры может осложнить снабжение потребителей электричеством и теплом, особенно с приближением холодов.

Для Украины защита энергетических объектов остается одной из ключевых задач, поскольку последствия атак затрагивают не только промышленность, но и повседневную жизнь миллионов людей.

При этом содержание предполагаемых российских планов и конкретные цели возможных будущих ударов полностью не раскрываются. Украинские власти ограничивают распространение чувствительной информации, чтобы не облегчать противнику подготовку атак.

Таким образом, объявление об энергетическом перемирии само по себе не гарантировало прекращения ударов. Главный вопрос теперь – удастся ли обеспечить реальное снижение атак на критическую инфраструктуру и предотвратить новые перебои в снабжении украинских городов.

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