Тепер м'яч на боці України із союзниками: з яким посланням до Заходу звернувся Путін

Україна готується пережити одну з найважчих та непередбачуваних зим під час повномасштабної війни з РФ. Ситуація у війні дається взнаки так, що не Росія. Жодна Україна не здатна просунутися на землі, тому зосереджуються на довготривалій повітряній війні. Росія має план перемоги, а Україна – план виживання. І зараз Путін знову ставить Захід перед вибором – здатися чи продовжувати боротьбу. Про це пише колумніст Bloomberg Opinion Марк Чемпіон.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Оглядач звертає увагу, що 26 жовтня Путін з'явився на телебаченні у військовій формі лише втретє з початку війни, слухаючи доповідь начальника Генерального штабу Валерія Герасимова про нібито неминучі перемоги Росії на полі бою і вихваляючись нещодавно випробуваною крилатою ракетою з ядерним двигуном і ядерною боєголовкою ("Буреголовку") зупинити.

ЗМІ зазначає, незважаючи на те, що ракета "Буревісник" сумнівна, а росіяни захопили менше 1% території України за цей час величезною ціною, пропагандистські заяви Герасимова про оточення та неминучий крах українських військ на фронті можуть бути пророцтвами, якщо союзники не допоможуть Україні вистояти цієї зими.

"Послання Путіна Заходу є чітким: Україна все одно програє, і ми готові до остаточної війни, якщо хтось стане нам на заваді; а ви? Висновок, який мають зробити лідери США та Європи, повинен бути таким же чітким: що б вони не збиралися робити, вони повинні зробити це рішуче і негайно", — підсумував Чемп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — поки російські окупанти посилюють наступ на Покровськ, Кремль показує американцям карти з уже захопленим Покровськом та розповідають, як вони захопили 90% сходу України. Про це розповів президент Володимир Зеленський.




