Теперь мяч на стороне Украины с союзниками: с каким посланием к Западу обратился Путин

Украина готовится пережить одну из самых тяжелых и непредсказуемых зим за время полномасштабной войны с РФ. Ситуация в войне сказывается так, что ни Россия. Ни Украина не способны продвинуться на земле, поэтому сосредотачиваются на долговременной воздушной войне. Россия имеет план победы, а Украина – план выживания. И сейчас Путин вновь ставит Запад перед выбором – сдаться или продолжать борьбу. Об этом пишет колумнист Bloomberg Opinion Марк Чемпион.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Обозреватель обращает внимание, что 26 октября Путин появился на телевидении в военной форме лишь в третий раз с начала войны, слушая доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о якобы неизбежных победах России на поле боя и хвастаясь недавно испытанной крылатой ракетой с ядерным двигателем и ядерной боеголовкой ("Буревестник"), которая имеет неограниченную дальность и которую невозможно остановить.

СМИ отмечает, несмотря на то, что ракета "Буревестник" сомнительна, а россияне захватили менее 1% территории Украины за это время огромной ценой, пропагандистские заявления Герасимова об окружении и неизбежном крахе украинских войск на фронте могут быть пророчествами, если союзники не помогут Украине выстоять этой зимой.

"Послание Путина Западу является четким: Украина все равно проиграет, и мы готовы к окончательной войне, если кто-то станет нам помехой; а вы? Вывод, который должны сделать лидеры США и Европы, должен быть таким же четким: что бы они ни собирались делать, они должны сделать это решительно и немедленно", — подытожил Чемпион.

