Темрява над півднем: Херсон і Миколаїв залишилися без світла після атак РФ

Пізно ввечері 19 грудня Херсон і Миколаїв опинилися без електропостачання через атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. У Херсонській області з 22:30 триває повітряна тривога, повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько. Причини зникнення світла наразі з’ясовують фахівці.

Блекаут у Херсоні та Миколаєві: як влада реагує на удари по енергетичній інфраструктурі (Фото ілюстративне з відкритих джерел)

У Миколаєві повітряну тривогу оголосили о 22:12. Повітряні Сили ЗСУ зафіксували рух безпілотників із півдня в напрямку міста, а в місті лунали вибухи. За даними начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, ворог атакував енергетичну інфраструктуру та гаражі. " Є відключення у Миколаївському та Вознесенському районах. Станом на зараз без постраждалих. Всі служби працюють".

"Інформації щодо постраждалих наразі немає. Щодо світла без коментарів. Наполегливо просили взагалі нічого не казати", — йдеться в повідомленні місцевих каналів.

Влада закликає мешканців зберігати спокій, дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги та користуватися альтернативними джерелами освітлення.

Ситуація перебуває під контролем, служби працюють цілодобово, щоб відновити електропостачання і мінімізувати наслідки атак для цивільних.

