Міст у Маяках під обстрілом РФ: Одеса вже була готова — запаси ліків і продуктів сформовані на два тижні

В Одесі та на заході області ворог наніс понад 10 ударів по мосту в Маяках протягом 19 грудня, тимчасово заблокувавши трасу Одеса – Рені та ускладнивши доступ до пунктів пропуску. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер на брифінгу ввечері 19 грудня.

За словами Кіпера, атаки РФ мають стратегічну мету: відрізати західну частину Одещини від логістичних комунікацій на Дунай. Попередньо ворог уже обстріляв міст у Затоку.

Попри це, влада та військове командування була готова до критичних сценаріїв заздалегідь. У південних районах сформовано двотижневий запас ліків, який постійно поповнюється і доставляється до лікарень. Достатньо продуктів харчування, пального і готівки в банкоматах, а пенсії доставляються вчасно.

"Рух цивільного транспорту мостом не зупинявся: навіть під час повітряних тривог організовано безпечний переїзд автобусів і легкових авто, щоб ніхто не залишився на ніч просто неба", — зазначив Кіпер.

Альтернативні переїзди та переправи вже налагоджені, а міжнародні та українські перевізники отримали чіткі інструкції. Близько 200 пасажирів, які перебували в автобусах у напрямку Ізмаїл, були переправлені без затримок.

На жаль, під час повітряної тривоги 18 грудня загинула мешканка регіону, яка перебувала в автомобілі з дітьми, що ще раз нагадує про безжалісність війни та ризики для цивільного населення.

Кіпер закликав мешканців зберігати спокій і запевнив: "Міст буде відновлено, альтернативні маршрути працюють, всі сили і засоби задіяні для повного відновлення руху".

