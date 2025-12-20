Мост в Маяках под обстрелом РФ: Одесса уже была готова — запасы лекарств и продуктов сформированы на две недели

В Одессе и на западе области враг нанес более 10 ударов по мосту в Маяках в течение 19 декабря, временно заблокировав трассу Одесса – Рени и усложнив доступ к пунктам пропуска. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер на брифинге вечером 19 декабря.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер во время брифинга

По словам Кипера, атаки РФ преследуют стратегическую цель: отрезать западную часть Одесщины от логистических коммуникаций на Дунай . Предварительно враг уже обстрелял мост в Заливе.

Несмотря на это, власти и военное командование были готовы к критическим сценариям заранее . В южных районах сформирован двухнедельный запас лекарств , который постоянно пополняется и доставляется в больницы. Достаточно продуктов питания, горючего и наличных в банкоматах , а пенсии доставляются вовремя.

"Движение гражданского транспорта по мосту не останавливалось: даже во время воздушных тревог организован безопасный переезд автобусов и легковых авто, чтобы никто не остался на ночь под открытым небом", — отметил Кипер.

Альтернативные переезды и переправы уже отлажены , а международные и украинские перевозчики получили четкие инструкции. Около 200 пассажиров , находившихся в автобусах в направлении Измаила, были переправлены без задержек.

К сожалению, во время воздушной тревоги 18 декабря погибла жительница региона, находившаяся в автомобиле с детьми , еще раз напоминающая о безжалостности войны и рисках для гражданского населения .

Кипер призвал жителей сохранять спокойствие и заверил: "Мост будет восстановлен, альтернативные маршруты работают, все силы и средства задействованы для полного возобновления движения".

