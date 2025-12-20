logo

Мост в Маяках под обстрелом РФ: Одесса уже была готова — запасы лекарств и продуктов сформированы на две недели
Мост в Маяках под обстрелом РФ: Одесса уже была готова — запасы лекарств и продуктов сформированы на две недели

Россия атаковала ключевой транспортный узел, но Кипер уверяет: жители обеспечены и безопасности ничего не угрожает.

20 декабря 2025, 04:44
Автор:
Проніна Анна

В Одессе и на западе области враг нанес более 10 ударов по мосту в Маяках в течение 19 декабря, временно заблокировав трассу Одесса – Рени и усложнив доступ к пунктам пропуска. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер на брифинге вечером 19 декабря.

Мост в Маяках под обстрелом РФ: Одесса уже была готова — запасы лекарств и продуктов сформированы на две недели

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер во время брифинга

По словам Кипера, атаки РФ преследуют стратегическую цель: отрезать западную часть Одесщины от логистических коммуникаций на Дунай . Предварительно враг уже обстрелял мост в Заливе.

Несмотря на это, власти и военное командование были готовы к критическим сценариям заранее . В южных районах сформирован двухнедельный запас лекарств , который постоянно пополняется и доставляется в больницы. Достаточно продуктов питания, горючего и наличных в банкоматах , а пенсии доставляются вовремя.

"Движение гражданского транспорта по мосту не останавливалось: даже во время воздушных тревог организован безопасный переезд автобусов и легковых авто, чтобы никто не остался на ночь под открытым небом", — отметил Кипер.

Альтернативные переезды и переправы уже отлажены , а международные и украинские перевозчики получили четкие инструкции. Около 200 пассажиров , находившихся в автобусах в направлении Измаила, были переправлены без задержек.

К сожалению, во время воздушной тревоги 18 декабря погибла жительница региона, находившаяся в автомобиле с детьми , еще раз напоминающая о безжалостности войны и рисках для гражданского населения .

Кипер призвал жителей сохранять спокойствие и заверил: "Мост будет восстановлен, альтернативные маршруты работают, все силы и средства задействованы для полного возобновления движения".

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что будет с ценами на бензин после обстрелов Одесской области.



