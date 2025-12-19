Що буде з цінами на бензин після обстрілів Одещини: в уряді дали чітку відповідь

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко прокоментувала наслідки масованих російських ударів по основного мосту, що з’єднує Одесу та Ізмаїл.

Пошкоджений росіянами міст. Фото: з відкритих джерел

Вона також висловилась про ймовірність подорожчання пального. За словами глави уряду, буде забезпечено максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону. Зараз до роботи залучені всі профільні служби.

"Координуємо наші дії з міжнародними партнерами. Регіон забезпечений усіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності. Цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, не буде. Забезпечуємо стабільну роботу банківської та платіжної систем", — написала Свириденко у соцмережах.

За її словами, буде також спрощено умови пасажирських перевезень, зокрема, автобусного сполучення.

"Паралельно розширюємо можливості залізничного транспорту. Особливу увагу приділяємо умовам для безперервної роботи бізнесу. Віце-прем’єр-міністр Олексій Кулеба визначений відповідальним в уряді за координацію всіх відповідних дій", — зазначила Свириденко.

Раніше портал "Коментарі" наводив думку засновника групи компаній Prime Дмитра Льоушкіна. За його словами, російські удари по мосту в районі селища Маяки на Одещині можуть спричинити зростання цін на пальне.

Експерт наголосив, що 60% ринку пального залежить від Ізмаїла. Відрізання цього міста-порту вже у понеділок може підняти ціни за західними базисами щонайменше на 2 грн. Це також створить "дикий дефіцит" бензовозів та призведе до поетапних зупинок АЗС, починаючи зі східних та південних регіонів.