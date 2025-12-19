logo

Что будет с ценами на бензин после обстрелов Одесщины: в правительстве дали четкий ответ
Что будет с ценами на бензин после обстрелов Одесщины: в правительстве дали четкий ответ

По словам Юлии Свириденко, регион обеспечен всеми необходимыми ресурсами, ценовых колебаний, в том числе роста стоимости горючего, не будет

19 декабря 2025, 23:45
Премьер-министр Юлия Свириденко прокомментировала последствия массированных российских ударов по основному мосту, соединяющему Одессу и Измаил.

Что будет с ценами на бензин после обстрелов Одесщины: в правительстве дали четкий ответ

Поврежденный россиянами мост. Фото: из открытых источников

Она также высказалась о вероятности подорожания горючего. По словам главы правительства, будет обеспечено максимально возможное альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона. В настоящее время к работе привлечены все профильные службы.

"Координируем наши действия с международными партнерами. Регион снабжен всеми необходимыми ресурсами для сохранения гуманитарной стабильности. Ценовых колебаний, в том числе роста стоимости горючего, не будет. Обеспечиваем стабильную работу банковской и платежной систем", – написала Свириденко в соцсетях.

По ее словам, будут также упрощены условия пассажирских перевозок, в частности автобусного сообщения.

"Параллельно расширяем возможности железнодорожного транспорта. Особое внимание уделяем условиям для непрерывной работы бизнеса. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба определен ответственным в правительстве за координацию всех ответных действий", — отметила Свириденко.

Ранее портал "Комментарии" приводил мнение основателя группы компаний Prime Дмитрия Леушкина. По его словам, российские удары по мосту в районе поселка Маяки на Одесщине могут повлечь за собой рост цен на горючее.

Эксперт подчеркнул, что 60% рынка горючего зависит от Измаила. Отрезание этого города-порта уже в понедельник может поднять цены по западным базисам не менее 2 грн. Это также создаст "дикий дефицит" бензовозов и приведет к поэтапным остановкам АЗС, начиная с восточных и южных регионов.



Источник: https://t.me/svyrydenkoy/1228
