Темнота над югом: Херсон и Николаев остались без света после атак РФ

Поздним вечером 19 декабря Херсон и Николаев оказались без электроснабжения из-за атак РФ на энергетическую инфраструктуру. В Херсонской области с 22:30 продолжается воздушная тревога , сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько . Причины исчезновения света выясняют специалисты.

Блэкаут в Херсоне и Николаеве: как власть реагирует на удары по энергетической инфраструктуре (Фото илюстративное из открытых источников)

В Николаеве воздушную тревогу объявили в 22.12. Воздушные Силы ВСУ зафиксировали движение беспилотников с юга в направлении города , а в городе раздавались взрывы. По данным начальника Николаевской ОВ Виталия Кима , враг атаковал энергетическую инфраструктуру и гаражи . "Есть отключение в Николаевском и Вознесенском районах. По состоянию на данный момент без пострадавших. Все службы работают".

"Информации о пострадавших пока нет. Относительно света без комментариев. Упорно просили вообще ничего не говорить", — говорится в сообщении местных каналов.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и пользоваться альтернативными источниками освещения .

Ситуация находится под контролем , службы работают круглосуточно, чтобы возобновить электроснабжение и минимизировать последствия атак для гражданских.

