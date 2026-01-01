"Температурні гойдалки": якою буде погода на початку року

2026 рік розпочнеться з відчутної арктичної прохолоди. У новорічну ніч очікується мороз від 9 до 14 градусів, а вдень температура коливатиметься в межах 4–9 градусів нижче нуля.

Погода в Україні (фото з відкритих джерел)

Втім, уже з денних годин 2 січня погодну ситуацію почне змінювати Атлантика. У проміжку з 3 по 5 січня Україна потрапить під вплив теплої та вологої циклонічної системи, центр якої розташується над Балтійськими країнами. Про це виданню "Телеграф" повідомив Віталій Постригань.

"Наш регіон опиниться в його теплому секторі. Температурний фон підвищиться: вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла. Часом невеликий сніг, ожеледиця дещо послабне", — зазначає синоптик.

У період із 3 по 6 січня, завдяки активній циклонічній діяльності, зима потішить типовими зимовими краєвидами: майже щодня випадатиме сніг, а морози будуть слабкими. Такі умови, зумовлені інтенсивним перемішуванням повітряних мас, сприятимуть очищенню атмосфери та покращенню стану повітря.

Аналогічні прогнози озвучують і в Укргідрометцентрі. Там зазначають, що вночі температура повітря коливатиметься від мінус чотирьох до плюс трьох градусів, а вдень — від нуля у західних областях до восьми градусів тепла на півдні країни.

Наприкінці першої декади січня в Україні знову відбудуться погодні зміни. Через надходження холодних повітряних мас із північних широт температурні показники знову почнуть знижуватися.

"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — підсумував Постригань.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що яка погода була на Святвечір і Різдво. Українців очікують морозні свята: Святвечір та Різдво 24–25 грудня зустрінуться з арктичною повітряною масою, яка принесе низькі температури по всій країні. Про це попереджає відомий синоптик Наталка Діденко.

За прогнозом, вночі температура повітря знизиться до -5…-12 градусів, вдень очікується -2…-7 градусів. Опадів у ці дні поки що не передбачається, проте 26 грудня знову потепліє і прийде сніг із сильним вітром.