"Температурные качели": какой будет погода в начале года

2026 год начнется с ощутимой арктической прохлады. В новогоднюю ночь ожидается мороз от 9 до 14 градусов, а днем температура будет колебаться в пределах от 4 до 9 градусов ниже нуля.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Впрочем, уже с дневных часов 2 января погодную ситуацию станет менять Атлантика. В период с 3 по 5 января Украина попадет под влияние теплой и влажной циклонической системы, центр которой расположится над Балтийскими странами. Об этом "Телеграфу" сообщил Виталий Постригань.

"Наш регион окажется в его теплом секторе. Температурный фон повысится: ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла. Временами небольшой снег, гололед немного ослабнет", — отмечает синоптик.

В период с 3 по 6 января благодаря активной циклонической деятельности зима порадует типичными зимними пейзажами: почти ежедневно будет выпадать снег, а морозы будут слабыми. Такие условия, обусловленные интенсивным перемешиванием воздушных масс, будут способствовать очищению атмосферы и улучшению состояния воздуха.

Аналогичные прогнозы озвучиваются и в Укргидрометцентре. Там отмечают, что ночью температура воздуха будет колебаться от минус четырех до плюс трех градусов, а днем от нуля в западных областях до восьми градусов тепла на юге страны.

В конце первой декады января в Украине снова произойдут погодные изменения. Из-за поступления холодных воздушных масс из северных широт температурные показатели снова начнут снижаться.

"Не забываем, что январь самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов", — подытожил Постригань.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что какая погода была на сочельник и Рождество. Украинцев ожидают морозные праздники: Сочельник и Рождество 24–25 декабря встретятся с арктической воздушной массой, которая принесет низкие температуры по всей стране. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу, ночью температура воздуха снизится до -5...-12 градусов, днем ожидается -2...-7 градусов. Осадков в эти дни пока не ожидается, однако 26 декабря снова потеплеет и придет снег с сильным ветром.