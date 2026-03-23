Telegram "зник" без VPN: на окупованій території Запоріжжя різко посилили обмеження
commentss НОВИНИ Всі новини

Telegram “зник” без VPN: на окупованій території Запоріжжя різко посилили обмеження

В окупованій частині Запорізької області заблокували Telegram: доступ можливий лише обхідними шляхами

23 березня 2026, 10:00
Проніна Анна

На тимчасово окупованій російськими військами території Запорізької області користувачі втратили прямий доступ до месенджера Telegram. Тепер скористатися ним можна лише за допомогою спеціальних сервісів обходу блокування.

Як повідомляють "Коментарі", про це повідомляє Центр вивчення окупації. За їхніми даними, обмеження суттєво посилилися протягом останніх днів і тепер стосуються не лише мобільного інтернету.

Йдеться про те, що ще нещодавно Telegram не працював переважно через мобільні мережі, однак наразі проблеми поширилися і на домашній інтернет – Wi-Fi та дротові підключення. Фактично це означає повноцінне блокування сервісу на рівні інфраструктури зв’язку.

Ситуацію ускладнює те, що обійти обмеження стало значно складніше. Більшість популярних VPN-додатків для Android, які доступні в Google Play, уже не працюють на цих територіях. Користувачі стикаються з тим, що навіть встановлені раніше сервіси перестають підключатися або блокуються одразу після запуску.

Наразі доступ до Telegram зберігається лише через нові VPN-сервіси, які нещодавно з’явилися і ще не потрапили під фільтрацію. Однак і цей варіант залишається нестабільним, адже такі додатки швидко виявляють і блокують.

Важливий нюанс полягає в тому, що обмеження зачіпають не лише цивільне населення. Раніше самі російські військові неодноразово скаржилися на подібні проблеми зі зв’язком. Зокрема, йшлося про те, що Telegram та інший російський месенджер MAX піддаються обмеженням навіть усередині військових підрозділів.

Експерти звертають увагу, що такі дії можуть свідчити про спроби посилити контроль над інформаційним простором на окупованих територіях. Обмеження доступу до популярних месенджерів ускладнює обмін інформацією, отримання новин та комунікацію між людьми.

У підсумку ситуація виглядає як черговий етап цифрової ізоляції, коли доступ до звичних сервісів стає нестабільним або повністю обмеженим, а користувачі змушені шукати обхідні шляхи для елементарного зв’язку.

