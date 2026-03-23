Telegram "пропал" без VPN: на оккупированной территории Запорожья резко усилили ограничения

На временно оккупированной российскими войсками территории Запорожской области пользователи лишились прямого доступа к мессенджеру Telegram. Теперь воспользоваться им можно только с помощью специальных сервисов обхода блокировки.

На ТОТ Запорожской области Telegram больше не доступен

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Центр изучения оккупации. По их данным, ограничения существенно усилились за последние дни и теперь касаются не только мобильного интернета.

Речь идет о том, что еще недавно Telegram не работал преимущественно через мобильные сети, однако проблемы распространились и на домашний интернет – Wi-Fi и проводные подключения . Фактически это означает полноценную блокировку сервиса на уровне инфраструктуры связи.

Ситуацию усложняет то, что обойти ограничение стало гораздо сложнее. Большинство популярных VPN-приложений для Android, доступных в Google Play, уже не работают на этих территориях. Пользователи сталкиваются с тем, что даже установленные ранее услуги перестают подключаться или блокируются сразу после запуска.

Пока доступ к Telegram сохраняется только через новые VPN-сервисы, которые недавно появились и еще не попали под фильтрацию. Однако и этот вариант остается нестабильным, так как такие приложения быстро обнаруживают и блокируют.

Важный нюанс состоит в том, что ограничения затрагивают не только гражданское население. Ранее сами российские военные не раз жаловались на подобные проблемы со связью. В частности, речь шла о том, что Telegram и другой российский мессенджер MAX подвергаются ограничениям даже внутри военных подразделений .

Эксперты обращают внимание на то, что такие действия могут свидетельствовать о попытках усилить контроль над информационным пространством на оккупированных территориях. Ограничение доступа к популярным мессенджерам усложняет обмен информацией, получение новостей и коммуникацию между людьми.

В итоге ситуация выглядит как очередной этап цифровой изоляции, когда доступ к привычным сервисам становится нестабильным или полностью ограничен, а пользователи вынуждены искать обходные пути для элементарной связи.

Читайте также в "Комментариях", что россияне массово ищут пути выезда из страны.