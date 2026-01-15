logo_ukra

Telegram священника РПЦ з Криму зламали українські хакери: як це допоможе
commentss НОВИНИ Всі новини

Telegram священника РПЦ з Криму зламали українські хакери: як це допоможе

Українські хакери отримали доступ до Telegram священника РПЦ з Криму, що дозволило встановити маршрути і місця перебування російських офіцерів

15 січня 2026, 19:26
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українські хакери змогли отримати доступ до Telegram священника Російської православної церкви з окупованого Криму, що дало змогу встановити маршрути пересування та місця перебування російських офіцерів. Про це повідомили журналісти "24 каналу".

Telegram священника РПЦ з Криму зламали українські хакери: як це допоможе

Telegram священика

Йдеться про протоієрея дмитра кроткова, який у так званій кримській митрополії РПЦ очолює відділ з взаємодії зі збройними силами рф. До окупації Криму він був настоятелем храму УПЦ МП у Сімферополі. У 2023 році СБУ заочно повідомила йому про підозру у постачанні окупаційним військам ударних безпілотників.

За інформацією журналістів, понад рік команда хактивістів разом із представниками сил оборони України мала доступ до переписок кроткова у Telegram. Отриману інформацію використовували для передачі координат підрозділів, до яких він виїжджав. Завдяки його недбалості українським спецслужбам вдалося встановити контакти, маршрути та місця перебування значної кількості російських офіцерів, які відігравали важливу роль у війні проти України.

За даними "24 каналу", до моменту, коли кротков змінив пароль до месенджера, інформація з його листувань сприяла знищенню щонайменше двох командних пунктів окупантів.

У матеріалі також наведено численні деталі з особистого життя кроткова. Завдяки доступу до його повідомлень журналісти встановили, що за роки повномасштабної війни він неодноразово відвідував позиції російських військ у Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Уздовж лінії бойового зіткнення він часто пересувався не у священницькому одязі, а у повній військовій формі.

Крім того, з переписок і голосових повідомлень випливає інформація про його сімейне життя. Зокрема, йдеться про фінансові труднощі у родині та підозри щодо одного з його синів у вчиненні тяжкого злочину.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовослужбовець на ім’я Ігор, який проходить службу у 239-му танковому полку РФ у підрозділі БПЛА, публічно розповів про критичну ситуацію в частині та великі втрати серед особового складу. За його словами, основною причиною загибелі та поранень військових є не дії противника, а помилки та некомпетентність командирів.



Джерело: https://24tv.ua/dmitro-korotkov-protoiyerey-krimu-rozsliduvannya-pro-zlochini_n2962782
