Telegram священника РПЦ из Крыма сломали украинские хакеры: как это поможет

Украинские хакеры смогли получить доступ к Telegram священнику Русской православной церкви из оккупированного Крыма, что позволило установить маршруты передвижения и места пребывания российских офицеров. Об этом сообщили журналисты "24 канала".

Telegram священника

Речь идет о протоиерее Дмитрии Кроткове, который в так называемой крымской митрополии РПЦ возглавляет отдел по взаимодействию с вооруженными силами России. До оккупации Крыма он являлся настоятелем храма УПЦ МП в Симферополе. В 2023 году СБУ заочно сообщила ему о подозрении в снабжении оккупационных войск ударных беспилотников.

По информации журналистов, более года команда хактивистов вместе с представителями сил обороны Украины имела доступ к кратковым перепискам в Telegram. Полученную информацию использовали для передачи координат подразделений, в которые он выезжал. Благодаря его халатности украинским спецслужбам удалось установить контакты, маршруты и места нахождения значительного количества российских офицеров, игравших важную роль в войне против Украины.

По данным "24 канала", к моменту, когда кротков сменил пароль к мессенджеру, информация по его перепискам способствовала уничтожению по меньшей мере двух командных пунктов оккупантов.

В материале также приведены многочисленные детали из личной жизни кротковые. Благодаря доступу к его сообщениям, журналисты установили, что за годы полномасштабной войны он неоднократно посещал позиции российских войск в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Вдоль линии боевого столкновения он часто передвигался не в священнической одежде, а в полной военной форме.

Кроме того, из переписок и голосовых сообщений следует информация о его семейной жизни. В частности, речь идет о финансовых трудностях в семье и подозрениях в отношении одного из его сыновей в совершении тяжкого преступления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий по имени Игр, который проходит службу в 239-м танковом полку РФ в подразделении БПЛА, публично рассказал о критической ситуации в части и больших потерях среди личного состава. По его словам, основной причиной гибели и ранений военных не действия противника, а ошибки и некомпетентность командиров.