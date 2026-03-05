«Тебя туда зачем отправили?»: ГУР приголомшує перехопленням розмов

Рубрики
Ткачова Марія
Українська воєнна розвідка оприлюднила чергове радіоперехоплення розмов російських військових, яке свідчить про погіршення морального стану в підрозділах армії РФ.
Як командири рф ставляться до своїх підлеглих
У записі російський командир погрожує підлеглому фізичною розправою через те, що той не виконує наказ і не залишає укриття.
У розмові командир звинувачує військового у зриві завдання та вимагає негайно висунутися на позицію, супроводжуючи свої слова погрозами побиття.
За даними ГУР, подібні перехоплення демонструють атмосферу страху та примусу в російських підрозділах. Командири змушують піхоту виконувати накази, зокрема брати участь у штурмах, використовуючи погрози та психологічний тиск.
У розвідці зазначають, що навіть у ситуаціях, коли військові перебувають під загрозою загибелі, командування не надає підтримки, а натомість погрожує покаранням.
У ГУР нагадують, що російські військові можуть зберегти життя, скориставшись українським державним проєктом "Хочу жить", який допомагає добровільно здатися в полон.