«Тебя туда зачем отправили?»: ГУР приголомшує перехопленням розмов

Українська воєнна розвідка оприлюднила чергове радіоперехоплення розмов російських військових, яке свідчить про погіршення морального стану в підрозділах армії РФ.

Як командири рф ставляться до своїх підлеглих

У записі російський командир погрожує підлеглому фізичною розправою через те, що той не виконує наказ і не залишає укриття.

У розмові командир звинувачує військового у зриві завдання та вимагає негайно висунутися на позицію, супроводжуючи свої слова погрозами побиття.

За даними ГУР, подібні перехоплення демонструють атмосферу страху та примусу в російських підрозділах. Командири змушують піхоту виконувати накази, зокрема брати участь у штурмах, використовуючи погрози та психологічний тиск.

У розвідці зазначають, що навіть у ситуаціях, коли військові перебувають під загрозою загибелі, командування не надає підтримки, а натомість погрожує покаранням.

У ГУР нагадують, що російські військові можуть зберегти життя, скориставшись українським державним проєктом "Хочу жить", який допомагає добровільно здатися в полон.

