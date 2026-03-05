«Тебя туда зачем отправили?»: ГУР ошеломляет перехватом разговоров

Рубрики
Ткачова Марія
Украинская военная разведка обнародовала очередной радиоперехват разговоров российских военных, свидетельствующий об ухудшении морального положения в подразделениях армии РФ.
Как командиры России относятся к своим подчиненным
В записи российский командир угрожает подчиненной физической расправой из-за того, что тот не выполняет приказ и не уходит.
В разговоре командир обвиняет военного в срыве задачи и требует немедленно выдвинуться на позицию, сопровождая свои слова угрозами избиения.
По данным ГУР, подобные перехваты демонстрируют атмосферу страха и принуждения в российских подразделениях. Командиры заставляют пехоту выполнять приказы, в частности, участвовать в штурмах, используя угрозы и психологическое давление.
В разведке отмечают, что даже в ситуациях, когда военные находятся под угрозой гибели, командование не оказывает поддержки, а угрожает наказанием.
В ГУР напоминают, что российские военные могут сохранить жизнь, воспользовавшись украинским государственным проектом Хочу жить, который помогает добровольно сдаться в плен.