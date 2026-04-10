Головна Новини Суспільство Війна з Росією Те, про що не говорять: чому українці вимушені повертатися в окупацію
commentss НОВИНИ Всі новини

Те, про що не говорять: чому українці вимушені повертатися в окупацію

Українці, які виїжджають з окупації, часто не можуть повернутися додому через бюрократичні бар’єри

10 квітня 2026, 23:26
Ткачова Марія

Виїзд із тимчасово окупованих територій не гарантує повернення в Україну — люди можуть місяцями або навіть роками залишатися "застряглими" за кордоном.

Про це йдеться в авторській колонці правозахисниці Тайя Аврам для Hromadske.

Основна проблема полягає в тому, що між окупованими територіями та підконтрольною Україною немає прямих пунктів пропуску. Тому люди змушені виїжджати через треті країни, зокрема білорусь або росію.

Однак навіть після цього виникає нова перешкода — відсутність документів. Часто українці втрачають їх під час окупації або вони були знищені чи вилучені.

Щоб повернутися, необхідно отримати так званий "білий паспорт" — посвідчення особи на повернення в Україну. Для цього потрібно пройти ідентифікацію в українському консульстві.

Втім, через відсутність даних у державних реєстрах багато людей не можуть підтвердити свою особу. У такому випадку держава пропонує звертатися до українського суду.

Це створює замкнене коло: без документів людина не може оформити юридичне представництво або отримати електронний підпис, а без цього — не може звернутися до суду.

У результаті українці, серед яких діти, молодь та літні люди, залишаються в інших країнах без можливості повернутися додому. Деякі змушені повертатися назад в окупацію через відсутність ресурсів для життя за кордоном.

Правозахисники наголошують, що проблема системна і не вирішується роками, попри численні звернення до державних органів.

Джерело: https://hromadske.ua/viyna/261669-svoboda-za-ukrayinskoiu-perepustkoiu-shliakh-z-okupovanoyi-na-pidkontrolnu
