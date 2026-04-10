73202

2253.57

43.46

50.91

Чи повернуть Бандеру в Україну: що кажуть у Німеччині про перепоховання
Чи повернуть Бандеру в Україну: що кажуть у Німеччині про перепоховання

У Німеччині пояснили умови можливого перепоховання Степана Бандери в Україну

10 квітня 2026, 23:13
Ткачова Марія

У Німеччині прокоментували можливість перепоховання Степана Бандери в Україну на тлі дискусій про створення Національного пантеону.

Чи повернуть Бандеру в Україну: що кажуть у Німеччині про перепоховання

Перепоховання Степана Бандери в Україну з Німеччини

Як повідомили у міській службі кладовищ Мюнхена, таке рішення можливе, однак воно залежить від низки умов і не є автоматичним.

Зокрема, для перепоховання необхідна згода родини, а також наявність вагомих підстав. Окремо враховується і воля самого померлого, якщо вона була зафіксована.                             

У відомстві наголосили, що в Німеччині подібні рішення ухвалюються лише у виняткових випадках.

Нагадаємо, в Україні періодично порушується питання повернення на батьківщину видатних історичних діячів, які поховані за кордоном, у межах ідеї створення Національного пантеону.

Водночас реалізація таких ініціатив залежить не лише від української сторони, а й від законодавства країни, де знаходиться місце поховання.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що політолог Ігор Рейтерович заявив, що президент України Володимир Зеленський має регулярно піднімати тему мобілізації у своїх публічних зверненнях.
На його думку, як верховний головнокомандувач, глава держави несе пряму відповідальність за цей процес і має комунікувати його з суспільством. Рейтерович зазначив, що не розуміє, чому ця тема недостатньо висвітлюється на рівні президента, особливо на тлі інцидентів із нападами на військовослужбовців. За останній час конфлікти між представниками територіальних центрів комплектування (ТЦК) та цивільними громадянами почали траплятися частіше.



Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-nimechchyna-umovy-perepohovannja-bandery/33729574.html
