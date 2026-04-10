Чи повернуть Бандеру в Україну: що кажуть у Німеччині про перепоховання

Ткачова Марія
У Німеччині прокоментували можливість перепоховання Степана Бандери в Україну на тлі дискусій про створення Національного пантеону.
Перепоховання Степана Бандери в Україну з Німеччини
Як повідомили у міській службі кладовищ Мюнхена, таке рішення можливе, однак воно залежить від низки умов і не є автоматичним.
Зокрема, для перепоховання необхідна згода родини, а також наявність вагомих підстав. Окремо враховується і воля самого померлого, якщо вона була зафіксована.
У відомстві наголосили, що в Німеччині подібні рішення ухвалюються лише у виняткових випадках.
Нагадаємо, в Україні періодично порушується питання повернення на батьківщину видатних історичних діячів, які поховані за кордоном, у межах ідеї створення Національного пантеону.
Водночас реалізація таких ініціатив залежить не лише від української сторони, а й від законодавства країни, де знаходиться місце поховання.