Вернут ли Бандеру в Украину: что говорят в Германии о перезахоронении

Ткачова Марія
В Германии прокомментировали возможность перезахоронения Степана Бандеры в Украине на фоне дискуссий по созданию Национального пантеона.
Перезахоронение Степана Бандеры в Украину из Германии
Как сообщили в городской службе кладбищ Мюнхена, такое решение возможно, однако оно зависит от ряда условий и не автоматически.
В частности, для перезахоронения необходимо согласие семьи, а также наличие веских оснований. Отдельно учитывается и воля умершего, если она была зафиксирована.
В ведомстве отметили, что в Германии подобные решения принимаются только в исключительных случаях.
Напомним, в Украине периодически поднимается вопрос возвращения на родину выдающихся исторических деятелей, похороненных за границей, в рамках идеи создания Национального пантеона.
В то же время, реализация таких инициатив зависит не только от украинской стороны, но и от законодательства страны, где находится место захоронения.