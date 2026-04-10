Вернут ли Бандеру в Украину: что говорят в Германии о перезахоронении

В Германии прокомментировали возможность перезахоронения Степана Бандеры в Украине на фоне дискуссий по созданию Национального пантеона.

Перезахоронение Степана Бандеры в Украину из Германии

Как сообщили в городской службе кладбищ Мюнхена, такое решение возможно, однако оно зависит от ряда условий и не автоматически.

В частности, для перезахоронения необходимо согласие семьи, а также наличие веских оснований. Отдельно учитывается и воля умершего, если она была зафиксирована.

В ведомстве отметили, что в Германии подобные решения принимаются только в исключительных случаях.

Напомним, в Украине периодически поднимается вопрос возвращения на родину выдающихся исторических деятелей, похороненных за границей, в рамках идеи создания Национального пантеона.

В то же время, реализация таких инициатив зависит не только от украинской стороны, но и от законодательства страны, где находится место захоронения.

