Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Вернут ли Бандеру в Украину: что говорят в Германии о перезахоронении
Вернут ли Бандеру в Украину: что говорят в Германии о перезахоронении

В Германии объяснили условия возможного перезахоронения Степана Бандеры в Украине

10 апреля 2026, 23:13
Ткачова Марія

В Германии прокомментировали возможность перезахоронения Степана Бандеры в Украине на фоне дискуссий по созданию Национального пантеона.

Как сообщили в городской службе кладбищ Мюнхена, такое решение возможно, однако оно зависит от ряда условий и не автоматически.

В частности, для перезахоронения необходимо согласие семьи, а также наличие веских оснований. Отдельно учитывается и воля умершего, если она была зафиксирована.

В ведомстве отметили, что в Германии подобные решения принимаются только в исключительных случаях.

Напомним, в Украине периодически поднимается вопрос возвращения на родину выдающихся исторических деятелей, похороненных за границей, в рамках идеи создания Национального пантеона.

В то же время, реализация таких инициатив зависит не только от украинской стороны, но и от законодательства страны, где находится место захоронения.

Напомним, в Украине периодически поднимается вопрос возвращения на родину выдающихся исторических деятелей, похороненных за границей, в рамках идеи создания Национального пантеона.
По его мнению, как верховный главнокомандующий глава государства несет прямую ответственность за этот процесс и должен коммуникировать его с обществом. Рейтерович отметил, что не понимает, почему эта тема недостаточно освещается на уровне президента, особенно на фоне инцидентов с нападениями на военнослужащих. В последнее время конфликты между представителями территориальных центров комплектования (ТЦК) и гражданскими гражданами начали случаться чаще.



Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-nimechchyna-umovy-perepohovannja-bandery/33729574.html
